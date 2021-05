Wizards vencen a Pacers y aseguran su entrada a playoffs

Washington llegó a tener una ventaja de 38 puntos y avanzó para enfrentarse a Joel Embiid y a los 76ers de Filadelfia, primeros preclasificados en el Este, en la primera ronda de la postemporada, completando una sorprendente transformación para el equipo de Scott Brooks, que tenía marca de 17-32 apenas hace un mes.

La cadena de cinco apariciones consecutivas en playoffs para los Pacers llegó a su fin en la primera campaña bajo el mando del coach Nate Bjorkgren.

Poco más de una semana después de romper el récord de Oscar Robertson de más triples dobles en campaña regular en la historia de la liga, Westbrook terminó el jueves con 18 unidades, 15 rebotes y ocho asistencias. Fue el triple de Beal — segundo máximo anotador de la NBA por segunda campaña consecutiva — el que abrió un margen de 30 puntos, 98-68, con unos cuatro minutos restantes en el tercer periodo.

DG double-double! 15 points, 13 rebounds, and five blocks in the dub. #WizPacers | @Dan_G33 pic.twitter.com/nh5PzFZ2UA

Beal no jugó un solo segundo del último cuarto. Westbrook fue a la banca con 8 minutos restantes y arrojó sus zapatos a un aficionado.

Malcolm Brogdon encabezó a Indiana con 24 unidades. El estelar alero de los Pacers, Domantas Sabonis, finalizó con un triple doble con 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias antes de salir por exceso de faltas a principios del último cuarto.

The @WashWizards clinch the East #8 seed and will face Philadelphia in the First Round of the #NBAPlayoffs.

The @memgrizz and @warriors battle Friday at 9pm/et on ESPN for the West #8 seed! #StateFarmPlayIn pic.twitter.com/WGiLsslcjh