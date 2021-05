Se va a hacer justicia por primera vez: Delgado ante caso de García Cabeza de Vaca

Tras la orden de aprehensión que giró un juez federal por los delitos de delincuencia organizada y “lavado” de dinero en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo dijo que “se va a hacer justicia por primera vez en este país” y aseguró que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se protege a nadie.

Además, el líder morenista dijo que en la administración federal se aplica la ley, que no hay intocables ni excepciones y que en este sexenio, se cuenta con una Fiscalía autónoma que toma sus propias decisiones y que indaga de manera independiente.

“Ya no es como antes, ellos piensan que se quedaron atorados en los gobiernos donde se protegían entre ellos, donde privilegiaban sus negocios, se tapaban sus corruptelas, ahora tenemos una Fiscalía autónoma, ya no es el brazo armado del Poder Ejecutivo. La Fiscalía es autónoma, toma sus decisiones, hace sus investigaciones de manera independiente y bueno, aquí, es que no hay como ocultar lo que ha hecho este señor y su vinculación con la delincuencia.

Nada más hay que ver el número de propiedades que tiene, tiene más propiedades que el nopal aquí en México y en Estados Unidos. Nada más que explique de dónde ¿no?, ¿cómo le hizo?”, cuestionó.

Lo anterior lo dio a conocer durante la visita que realizó este jueves al municipio de Torreón para apoyar a las y los candidatos a diversos cargos de elección federal y local.