Zac Efron 'comprueba' que no se hizo 'nada' en el rostro

Luego de que Zac Efron generara criticas por su aspecto físico en un reciente video para conemorar el Día de la Tierra, el actor parece que 'comprobó' que sus 'arreglitos' fueron solo rumores.

Obvio esta foto de Zac Efron no es real, verdad? pic.twitter.com/NoOlfWawpm — Juan Camilo A. (@camilin_av) April 23, 2021

En sus recientes fotografías, Zac posa en las diferentes exposiciones del Museum of Old and New Art de Australia, donde actualmente reside.

En tres diferentes posts, Zan muestra su rostro sin 'hinchazón' como se veía en las imágenes que generaron memes.

"No tiene ninguna operación", "Con esta foto le cerraste el hocico a todos", "Los que de verdad creyeron que se había hecho cirugías", fueron algunos de los comentarios que más reacciones tuvieron en las publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zac Efron (@zacefron)

