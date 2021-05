En el contexto del Proceso Electoral Federal, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo consideró que las y los candidatos de este partido político están viviendo una auténtica “cacería” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) además de una persecución disfrazada de fiscalización.

De visita en Torreón para apoyar a quienes compiten por diversos cargos federales y locales, el líder morenista pidió a la ciudadanía un voto masivo para su partido a fin de que el próximo 6 de junio se gane de manera contundente y se evite que la oposición pueda impugnar las elecciones.

“El llamado es a un voto masivo por Morena el próximo 6 de junio, que ganemos de manera contundente, una ventaja tan amplia que no le dé margen a los tramposos de tratar de cambiar el resultado”, dijo. Delgado Carrillo recordó la jornada de votaciones de julio de 2018 donde el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección más compleja de la historia reciente del país para llevar por primera vez a la izquierda al poder. En esa ocasión, el triunfo del jefe del Ejecutivo federal se dio con el más amplio margen de votación en 30 años y una copiosa participación ciudadana. “Podemos volver a repetir la hazaña, convocar nuevamente a esta revolución pacífica en las urnas y lograr que se vayan los corruptos para siempre”.

Este jueves, el presidente de Movimiento Regeneración Nacional se reunió con la militancia en un salón de eventos de Torreón donde dijo que “los del prian están acostumbrados a meterle mano a las elecciones, nunca han sido demócratas, pero no vamos a permitir que intenten cambiar la voluntad del pueblo”.

En el caso de esta ciudad, indicó que con la “canallada que nos hizo el INE, pensaron que iban a detener a nuestro movimiento, qué poco conocen a la gente en Torreón y qué poco conocen a la gente de nuestro movimiento, eso nos fortaleció porque la gente quiere que haga un cambio pero además quiere defender su derecho a decidir de manera libre, quiénes son sus gobernantes”.

En referencia a que el padre del diputado federal con licencia, Luis Fernando Salazar Fernández es ahora el candidato por Morena, comentó que en este partido político no se lucha por cargos y que cuando hay un ataque o agravio a la democracia “tenemos que unirnos todos para defender el derecho de decidir de manera libre”.

Agregó que “Morena no es de nadie, no le pertenece a nadie, a ningún grupo. Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México y nosotros estamos ya en la batalla electoral. Todos aquellos que sigan en el tema interno pues yo creo que no le están cumpliendo al movimiento, porque además tenemos claro que quienes militamos, quienes participamos en Morena, la lucha nunca ha sido por cargos, sino por el proyecto de transformación en nuestro país. Entonces a veces nos tocará, a veces no nos tocará encabezar alguna representación pero lo más importante es que fortalezcamos a nuestro movimiento de cara a las elecciones, que no le hagamos el trabajo sucio a la oposición”.

Dijo que puede haber diferencias y/o inconformidades entre la militancia de Morena por la designación de Luis Fernando Salazar Woolfolk como candidato a la alcaldía de Torreón pero insistió en que la prioridad es ganar las elecciones y regenerar la vida pública en este municipio.