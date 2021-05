Disney confirma secuela de Hocus Pocus con elenco original

Así lo confirmó este jueves la compañía del ratón a través de sus redes sociales, donde anunció que su estreno será el próximo otoño de 2022 por Disney Plus.

La revelación llegó después de que las actrices realizaran publicaciones en sus respectivas cuentas.

“¡Sistaaaahs! Han pasado 300 años… ¡Pero hemos vuelto!”, escribió Midler.

It’s all just a bunch of Hocus Pocus 2️⃣

