'Vivimos en una sociedad gordofóbica', asegura la actriz Ana Belena

La actriz, Ana Belena, celebra ser una de las protagonistas de Diseñando tu amor, telenovela que le apuesta el empoderamiento de la mujer.

“Es una historia en la que las protagonistas y las mujeres todo el tiempo estamos luchando. Peleamos por nuestros sueños, somos luchonas y no nos callamos ; todo eso le está gustando mucho a la gente, estamos viendo a mujeres modernas, como son en la vida real hoy en día”, dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Ana Belena informó durante la charla que se enfrentó a varios retos a la hora de construir el personaje, el cual, consideró, está conectado con una gran cantidad de mujeres.

“‘Helena’ es diseñadora, yo tengo amigas que se dedican a eso. Tiempo atrás quería coser y me metí a clases y me di cuenta que no era tan fácil, así que aborté la misión y ahora pues me tuve que empapar de estos conocimientos.

“En cuanto al tema del peso yo tengo un podcast que se llama Se vale repetir el postre, donde hemos analizado cómo vivimos en una sociedad gordofóbica, vemos que nos señalan por nuestros cuerpos, a las mujeres nos meten un chip en el que nos dicen que tenemos que estar a dieta; está comprobado por estudios que el 95 por ciento de las personas que se ponen a dieta en menos de un año recuperan el paso; claro que funcionan las dietas, pero no a largo plazo y estoy metidísima en eso, algo que me ayudó a entender los problemas de ‘Helena’”, detalló.