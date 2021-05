El príncipe William se vacuna contra el COVID-19

El príncipe, de 38 años, recibió su inyección en el Museo de Ciencias de Londres, uno de los mayores centros de vacunación a gran escala abiertos en el país. Su cuenta en Twitter publicó una foto del príncipe recibiendo la inyección.

“El martes recibí mi primera dosis de la vacuna contra el COVID-19”, tuiteó el príncipe. “A todos quienes trabajan en la campaña de vacunación, gracias por todo lo que han hecho y continúan haciendo”.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.

To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb