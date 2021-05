Cher anuncia biopic con productores de Mamma Mia!

Y que mejor manera de celebrarlo que con el anuncio de una biopic sobre su camino al estrellato.

Así lo anunció la cantante y actriz a través de sus redes sociales, donde además reveló que Judy Craymer y Gary Goetzman, productores con quienes trabajó en Mamma Mia!: Una y otra vez, producirán el proyecto.

"Universal está preparando un biopic con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman como productores. Ellos han producido las dos películas de Mamma Mia!. Mi querido amigo desde hace cuatro años, el ganador del Oscar Eric Roth, escribirá el guion. Forrest Gump, Ha nacido una estrella, Suspect, por nombrar algunas de sus películas", tuiteó.

Por su parte, Judy Craymer, manifestó su emoción por colaborar una vez más con la icónica artista.

“Gary y yo estamos encantados de volver a trabajar con Cher y, esta vez, de llevar a la pantalla grande su empoderada y auténtica odisea de vida. Uno no puede evitar sentirse atraído e inspirado por el talento, la fortaleza, el ingenio único, la calidez y la visión de Cher“, dijo Craymer en un comunicado.

Cher destacó también que Eric Roth, quien escribió Forrest Gump y Nace una estrella, será el guionista de su biopic.

