Retiran del cargo a director de la DSPM en Madero y a escoltas del alcalde

Mediante la red social de Facebook, el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, confirmo la separación del director de Seguridad Pública, Jesús Sánchez Frayre.

La decisión la tomó el Gobierno del Estado, así como el retiro de los dos elementos que fungían como sus escoltas y se le notificó mediante un oficio que recibió el miércoles.

El mensaje lo dio la noche del miércoles, en donde menciona que tras la medida, el edil manifestó que declina la participación del Municipio del Mando Único, puesto que se violenta el convenio que en su momento de realizó con el Estado, además de que acudiría a la Ciudad de México para pedir el apoyo y encargarse como alcalde de la seguridad y dar posesión en los siguientes días a la Guardia Nacional.

" A sabiendas de que se encuentran en un momento complicado y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque es una fuente directa hacia la institucionalidad del municipio a sabiendas de todo lo que ha pasado, desde hace tres años que recibí la primer amenaza y después de meses de una segunda amenaza y ahora con todo lo que ha pasado de la planta (despepite) donde defendimos a muchos ejidatarios y del módulo de riego y ahora que también recibimos amenazas de parte de una persona y recibimos está noticia y desde este momento me voy a hacer cargo de la seguridad pública como presiente municipal".

Ávalos Rodríguez, manifestó que el asunto obedece al contexto político que prevalece actualmente, pues como ya se sabe, él busca la reelección.

"Vamos a avisar al estado que nos vamos a salir del Mando Único, no tiene caso, no respetan la institucionalidad, no respetan los convenios y no puedo entender que lo traten político el asunto, que en estos tiempos electorales y que estén haciendo este tipo de jugarretas y te creo que no se vale.

En un segundo video, el alcalde manifiesta la presencia de elementos de la Policía Civil Coahuila, y de la Policía de Acción y Reacción, quienes violentando las garantías individuales a los ciudadanos, realizaban rondines de vigilancia y revisiones en diversos puntos de la ciudad, en un momento de acto político.

Relatar que justamente este día se llevará a cabo una marcha de un colectivo de feministas en apoyo a la exdirectora de Sipinna, Mirna Sánchez, quien hace meses denunció haber sido víctima de acoso laboral y sexual por parte del exdirector de la policía y tras la denuncia continúan con el "ciberacoso" del personal de la Administración Municipal.

Aunque trascendió que Jesús Sánchez había sido detenido, extraoficialmente se pudo conocer que solo fue separado del cargo, pero hasta ahora ni la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, ni otra autoridad estatal se han pronunciado al respecto.