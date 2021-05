Matthew Perry preocupa a fans de Friends por conducta en reencuentro

La esperada reunión de Friends está cada vez más cerca, por lo que HBO Max ha revelado las primeras imágenes del programa especial que se trasmitirá el próximo 27 de mayo en EUA, no obstante, tras este primer vistazo, fans de la serie han mostrado su preocupación por Matthew Perry.

Y es que en el tráiler de Friends: The Reunion, los protagonistas aparecen riendo mientras leen de nuevo algunos de los guiones de la serie, recreando escenas y sobre todo, rememorando el impacto personal que tuvo en sus vidas el fenómeno televisivo.

Jennifer Aniston pide una caja de Kleenex, David Schwimmer se ríe constantemente, Lisa Kudrow explica la conexión que mantienen gracias a la comedia, mientras Matt LeBlanc y Courteney Cox narran algunos aspectos de la misma.

Pero quién llamó la atención fue Matthew Perry, pues sólo se le escucha decir la frase: “Voy a llorar”, mientras que Aniston estira el brazo para consolarlo.

Internautas notaron que el actor aparece solo un segundo en un plano protagonista, siendo de todos sus compañeros, el que menos momentos tiene en el avance.

Las alarmas aumentaron después de que los actores ofrecieron una entrevista para la revista People, en donde hablan del secreto del éxito de Friends.

Esto luego de que usuarios de redes sociales destacaran el comportamiento de Perry, pues consideran que tiene una mirada perdida y señalan que arrastra las palabras.

Ante ello, un fanático inmediatamente comentó: "Acabo de ver la entrevista de People y no puedo creer cómo se ve Matthew Perry… en serio, me rompe el corazón"; y otro agregó: "Me duele ver a Matthew Perry así, simplemente parece fuera de lugar, mirando el vacío, hablando lentamente".