Naomi Campbell es madre a los 50 años

La reconocida modelo Naomi Campbell se convirtió en madre a sus 50 años de edad, y declara estar más feliz que nunca.

Campbell dio a luz a una niña, según declaró en sus redes sociales en días pasados.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor" escribió junto a la fotografía de su pequeña.

La noticia llegó tan solo unos días antes de su próximo cumpleaños el 22 de mayo.

Dada la noticia, el diseñador Marc Jacobs, con quien Naomi ha trabajado desde 1994, respondió a la feliz noticia.

"¡Dios mío! ¿Hoy es el día? Qué absolutamente increible. ¡Qué suerte tiene ella, y que suerte tienes tu! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones para todos", escribió".

La noticia tomó por sorpresa a la audiencia, dado que, en el pasado, Campbell había declarado que sí quería ser madre, pero apenas en el 2017 dijo no sentirse lista.

Los internautas no dejaron de felicitarla, deseándole lo mejor por medio de sus redes sociales.