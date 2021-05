Fallece Guillermo 'Tigre' Sepúlveda a sus 87 años

Falleció ayer uno de los grandes jugadores en la historia de las Chivas: Guillermo "Tigre" Sepúlveda, quien contaba con 87 años de edad. Inició su carrera en 1951, ganó siete títulos de Liga y esto le valió para formar la gran camada del Campeonísimo. Fue en 1969 cuando dijo adiós al profesionalismo con el Oro. "El Tigre" estuvo con la Selección Nacional en dos Mundiales: Suecia '58 y Chile '62.

PRECURSOR DEL CLÁSICO

El exdefensa se encargó de darle mucho auge al Clásico Nacional, aportó para que la rivalidad se incrementara de manera importante, ya que en 1964 -tras liarse a golpes con Alfonso Portugal- fue expulsado y, camino a los vestuarios, aventó la playera y les dijo a los jugadores del América: "Con ésta tienen, hijos de la chin...".

⚪️ Gracias por amar estos colores, por siempre dejarlo todo con el Rebaño y por ser pilar de nuestra historia. ¡HASTA SIEMPRE #TIGR3SAGRADO! pic.twitter.com/8A5sFhiKB1 — CHIVAS (@Chivas) May 20, 2021

En alguna entrevista, dijo que le salió del corazón decirle eso a los americanistas: "En ese momento, sentí que era buena idea y pues todos lo siguen recordando, señal de que fue importante. Lo volvería a hacer".

Esa frase se convirtió en célebre y la afición la recuerda. "El Tigre" recordó que jamás volvió a cruzar palabra con Portugal, ya que "nos caíamos gordos, por lo menos a mí me caía muy mal. Él tenía el defecto de ser muy hocicón y creído, eso siempre lo voy a sacar a la luz. No nos podíamos ni ver, y qué bueno, no me hubiera gustado ser amigo de una persona como él... Éramos tan diferentes".

LAMENTAN

El Guadalajara reaccionó de inmediato al conocerse la noticia y expresó en sus cuentas de redes sociales que "con profunda tristeza nos unimos a la pena de familiares y amigos de Guillermo 'Tigre' Sepúlveda, por su lamentable fallecimiento". Se fue una de las más grandes glorias del Rebaño Sagrado, del selecto grupo de aquellos que forjaron su grandeza en la cancha y fuera de ella. "El Tigre" Sepúlveda también fue seleccionado nacional, participando en los Mundiales de Suecia '58 y Chile '62, incluso, sería el capitán del combinado nacional para Inglaterra '66, sin embargo, fue cesado de la selección a unas semanas de la justa mundialista. Un reacio defensa central que se caracterizó por un movimiento clásico: la barrida, que ejecutaba con tremenda fuerza, pero casi siempre con limpieza y sin intención de lastimar al rival. Descanse en paz, Guillermo "Tigre" Sepúlveda.

Y MIENTRAS, TRANSFERIBLES

La lista de transferibles de las Chivas vio luz sin los nombres de aquellos jugadores que interesan a otros equipos o que ya están en negociación, en una estrategia que maneja el club desde hace tiempo para no devaluar a sus elementos.

Los que sí aparecen, son quienes no interesa continúen en el equipo, que los ponen al mejor postor porque ya no encajan en el perfil del club, e incluso en algunos casos los préstamos serían gratis con tal de que otro equipo continúe pagando el sueldo. Después de las conclusiones del cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich y el trabajo de análisis entre el director deportivo Ricardo Peláez y el encargado de futbol, Marcelo Michel Leaño se dio a conocer la lista: José Madueña, Carlos Cisneros, Ronaldo Cisneros, Jesús Godínez, Miguel Basulto, Antonio Torres, Carlos Villanueva, Andrés Ramírez, David González, Michael Pérez, Oscar Macías, Edson Torres y Diego Hernández.