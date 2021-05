'Somos buenas personas', aseguran Los Dos Carnales

Poncho e Imanol Quezada cuentan con miles de fans en México y otras partes del país que les demuestran su aceptación en redes sociales de forma continua, sin embargo, una polémica que se viralizó manchó su carrera y generó que varios internautas les tiraran "mala onda".

Hace unas semanas una fan intentó tomarse una foto con Los Dos Carnales durante un show en Guadalajara, el equipo de seguridad del evento empujó a la chica y la gente culpó a los coahuilenses del acto, sin saber que ellos no se habían dado cuenta de lo ocurrido, según dieron a conocer en una visita exclusiva que realizaron a El Siglo de Torreón, donde también hablaron de su nominación a los Billboard y el concierto que darán en la región el 18 de junio.

"Ese detalle nos hizo virales. Cuando uno va a salir a cantar hay mucha presión. Uno se enfoca en la presentación y no escuchamos ni vemos lo que está alrededor porque nos enfocamos en salir y dar lo mejor de nosotros en el escenario.

"Nosotros siempre nos tomamos fotos con las personas, tan es así que cuando estuvimos en La Loma acabamos a la 5:00 de la mañana por atender a los fans; siempre tenemos disposición y considero que hemos hecho cosas buenas y por algo que parece que estuvo mal la gente se molesta. Solo podemos decir que estamos bien con Dios y que nosotros nos desvivimos por el público", dijo Poncho.

Imanol agregó al respecto que cuando se dio cuenta de cómo trascendió dicha situación se puso a temblar, ya que jamás imaginó que luego del apoyo que recibían en las redes ahora generaran mensajes de odio.

"Somos buenas personas, seguimos viviendo en el barrio, yo sigo con mi jefa (en San Pedro) y mi carnal en Francisco I. Madero, donde nos criamos. Ahí seguimos viviendo y ahí Dios nos va a recoger. Esta situación que nos pasó nos servirá para tratar de ser mejores personas", dijo el acordeonista y segunda voz.

En ese sentido, es la primera vez de Los Dos Carnales, y lamentó que en la misma Comarca artistas nacidos en la región sean atacados como ha sido su caso y el de Dimas Maciel, Pablo Montero o Carmen Salinas.

"No siempre le vas caer bien a todo el mundo. Nosotros tratamos de hacer nuestra música lo más sincera posible. Quien nos quiera seguir, bienvenido, y quien nos tire, pues que Dios lo ayude. Creo que a muchas personas les molestan ver que alguien del rancho salió y creció, y eso debería ser al revés, debería darnos gusto ver que les vaya bien a los demás".

NUEVO DISCO

Por otro lado, Imanol comentó que este viernes saldrá en todas las plataformas su nuevo disco, que llevará por título Corridos pa la historia, el cual incluye los sencillos Yo soy rico y El Terreno de Güero Flores, en el que mencionan al fallecido "don Ramón" del Chavo del 8.

"Yo soy rico no habla del dinero, el mensaje que transmite es que somos ricos porque tenemos a nuestra familia. El video lo hicimos en San Pedro con nuestros padres. El tema de El Terreno de Güero Flores habla de la superación y solo le metimos ahí la referencia a 'don Ramón', que no pagaba la renta de la vecindad, como hicimos con los personajes de 'Quico' y 'el Chavo' en El envidioso", sostuvo el artista.

Hablando de deudas, Los Dos Carnales bromearon en el estudio de SigloTV por objetos que dejaron de pagar y algunos 'castigos' que famosas tiendas departamentales les hicieron tiempo atrás.

"Hace unos siete años saqué una recámara y nunca la pagué. Iba bien con mis pagos y una vez fui a la tienda donde la compré por una televisión y esa no me la quisieron fiar, entonces me cayeron mal y por eso no pagué ya", compartió el acordeonista.

Los Dos Carnales han sido nominados en la terna de Top Latin Duo a los Billboard norteamericanos. En la charla comentaron que con el hecho de haber sido postulados ya triunfaron.

"Es algo que la verdad nos llena de emoción y nos llena de orgullo. Nosotros luchamos por nuestros sueños; gracias a mi padre Dios se logró y ahora saber que nos nominaron en los Billboard...", dijo el bigotón.

Bastante contentos narraron la experiencia que fue para ellos trabajar con Amazon para un documental que los llevó a recorrer la famosa Calle 8, donde entonaron algunos de sus temas a las personas de Miami.

"Fue algo chistoso porque andábamos con los sombrerotes y las botas y allá el calor está bien machín. Los latinos y los estadounidenses se acercaban a saludarnos. La pasamos muy bien", informó Poncho.

En este mes, los Quezada se iban a presentar en Colombia junto a El Fantasma, sin embargo, ante los problemas sociales y políticos que azotan esa nación movieron sus presentaciones hasta el mes de agosto.

"De hecho les cuento que últimamente en nuestras redes sociales hay más seguidores de Colombia que de otros países. Esperamos que la situación mejore y que Colombia pueda salir adelante".

Con orgullo, Los Dos Carnales expresaron que dondequiera que se encuentren siempre presumen "a nuestro Coahuila, a nuestro San Pedro y a nuestra Comarca Lagunera".

"Esperamos que le vaya siempre bien a la Comarca. Siempre en nuestros trajes ponemos el mapa de Coahuila. Siempre hemos levantado la bandera lagunera", puntualizó Imanol.

Más de la entrevista

Durante la charla, Imanol reveló que es fanático de Ricardo Arjona y agregó que el guatemalteco ha influido en su labor como compositor.

Poncho comentó que en estos días vio la bioserie de Selena. Le gusta mucho el legado que dejó la cantante.

Comentaron que tienen dos hermanas.

Están seguros que el Santos Laguna obtendrá su séptimo campeonato.

Dijeron que extrañarán al payasito Vita Uva, quien recién falleció.

Los Quezada externaron que se encuentran emocionados de presentarse el 18 de junio en la Feria de Torreón junto a El Fantasma.