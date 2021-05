Nueva Cenicienta, llena de polémica

La aclamada película Cenicienta, de 1950, ha llegado a ser un clásico de Disney que millones de niñas y niños adoptaron como parte de su formación a lo largo de su vida. No es de sorprenderse que los remakes, tanto de esta película como las demás princesas, sean de los más esperados.

Recientemente se dieron más detalles sobre la nueva adaptación del cuento clásico de 1812. Esta vez, se tratará de un musical más moderno, que pone en pantalla a dos de las estrellas aclamadas por la audiencia y la crítica del siglo XXI; por un lado, Camila Cabello dará vida al protagónico como " Cenicienta", mientras que Billy Porter se encargará de encarnar al "Hada madrina" como un personaje de género no binario.

En esta nueva película, que corre a cargo de James Corden como productor, se ha dado un giro distinto a las motivaciones de Cenicienta y, claro está, el desarrollo de los personajes con una postura incluyente que da voz y representación a los sector de la población que, hasta hace no mucho, fueron marginados.

Por un lado, la integración de Camila Cabello, si bien si levantó algunas voces inconformes en redes sociales, dado que se mantendrá la línea de la típica Cenicienta rubia, fueron más aquellos que salieron a poner un alto a dichos comentarios, respaldando su participación como la protagonista, hablando del poder vocal que tiene.

Sin embargo, Billy Porter, no corrió con la misma fortuna. La estrella de Broadway es conocida por sus excéntricos vestuarios sobre la pasarela, donde demuestra también su apoyo como parte de la comunidad

lgbt y su nulo interés en llenarle el ojo a aquellos que no encuentran complaciente su apariencia. Sin embargo, al encarnar a uno de los clásicos personajes de Disney, desde una perspectiva más abierta y moderna, el recibimiento de la noticia generó diversas opiniones entre los internautas, quienes defendían la necesidad de seguir "la historia original". A ello, hubieron quienes señalaron que ya existía un remake de dicha historia que se había mantenido "totalmente blanca", protagonizada por Lily James en el año 2015.

Jennifer Salke, productora de Amazon, señaló que esta versión está muy alejada de ser la clásica película de Cenicienta, en parte, a que las motivaciones y aspiraciones de su protagonista han sido renovadas.

Es un clásico que todos amamos, pero esta vez con un toque moderno protagonizado por Camila. Es una versión musical de la historia tradicional, pero aquí, nuestra protagonista es una heroína, una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permitirá. Pero con ayuda de Fab G (Billy Porter), quien la ayudará a cumplir sus metas".

Hizo hincapié en la importancia de darle paso a las nuevas perspectivas para generar un cambio en la vida real, dado que el cine tiene la responsabilidad de educar también.

REVELA DIAGNÓSTICO DE VIH

El día de ayer, Billy Porter rompió el silencio y reveló uno de los acontecimientos mejor guardados durante 14 años, dado que admitió que por vergüenza y miedo a la marginación, había ocultado si diagnóstico positivo a VIH desde el 2007.

"La verdad es la curación. Y espero que esto me libere. Espero que esto me libere para poder experimentar una alegría real pura, para que pueda experimentar la paz, para que pueda experimentar la intimidad, para que pueda tener relaciones sexuales sin vergüenza. Esto es por mí", dijo el galardonado astro de Pose declaró en una entreviste con The Hollywood Reporter.

Amite que decírcelo a su madre fue lo más difícil, dada la crianza sumamente religiosa, sin embargo, lo apoyó y le pidió que nunca más volviera a cargar con ese peso.

"Sobreviví para poder contar la historia. Para eso estoy aquí", dijo. "Yo soy la vasija y emocionalmente eso era suficiente, hasta que dejó de serlo. Hasta que me casé (en 2017). Ahora estoy tratando de tener una familia; ahora no soy solo yo. Es hora de crecer y seguir adelante porque la vergüenza es destructiva y, si no se resuelve, puede destruir todo a su paso".

También aclaró que el día de hoy se encuentra más saludable que nunca y dentro de proyectos varios.