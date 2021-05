Fallece Guillermo 'Tigre' Sepúlveda, histórico jugador de Chivas

Falleció uno de los grandes jugadores que tuvo Chivas en su historia, Guillermo "Tigre" Sepúlveda, quien inició su carrera en 1951, ganó siete títulos y esto le valió para formar la gran camada del campeonísimo. Fue en 1969 con dijo adiós al profesionalismo con el desaparecido Club Oro de Jalisco. El gran "Tigre" estuvo con la Selección nacional en dos mundiales, el de Suecia 58 y Chile.

"El Tigre" se encargó de darle mucho auge al Clásico nacional, aportó para que la rivalidad se incrementara de manera importante, ya que tras liarse a golpes con Alfonso Portugal, fue expulsado y camino a los vestidores, aventó la playera y les dijo "con esta tienen, hijos de la chin".

En una entrevista con "El Informador" en el 2018, el campeonísimo dijo que le salió del corazón decirle eso a los americanistas, "en ese momento sentí que era buena idea y pues todos lo siguen recordando, señal de que fue importante. Lo volvería a hacer".

Esa frase que se convirtió en célebre y que la afición la recuerda, se dio el 25 de abril de 1965 tras ganar el Campeón de Campeones en el Estadio Olímpico. Recordó "El Tigres" que jamás volvió a cruzar palabra con Portugal, ya que "nos caíamos gordos, por lo menos a mí me caía muy mal. Él tenía el defecto de ser muy hocicón y creído, eso siempre lo voy a sacar a la luz. No nos podíamos ni ver y qué bueno, no me hubiera gustado ser amigo de una persona como él, éramos tan diferentes".

El Club Guadalajara de inmediato reaccionó al conocer la noticia por familiares de Sepúlveda, y expresó en sus cuentas de redes sociales: "Con profunda tristeza nos unimos a la pena de familiares y amigos de Guillermo ‘Tigre' Sepúlveda por su lamentable fallecimiento.?"Lo recordaremos siempre con mucho cariño por su personalidad, entrega y la gran historia que construyó con nuestros colores".