J.J. Abrams y Matt Reeves preparan nueva serie animada de Batman

Al parecer Matt Reeves no quiere soltar el manto oscuro de Batman y este miércoles en redes sociales se filtró que el director a lado de J.J. Abrams están dispuestos a seguir explorando el multiuniverso del Hombre Murciélago con el sin fin de personajes que el personaje creado por Bob Kane tiene.

Y es que se anunció que ya están preparando una nueva serie animada del Caballero de la Noche junto con el productor Bruce Timm, quien fuera el responsable del clásico programa de los 90 del superhéroe de DC Comics.

Este nuevo show llevará el nombre de "Batman: Caped Crusader", según el portal de "Variety" y por ello también se reveló el primer vistazo del arte oficial de la serie, el cual utiliza una mezcla del Batman clásico con la máscara de orejas largas (1939), pero con la mezcla de la serie noventera.

Abrams tiene con su casa productora un contrato para desarrollar nuevas series de DC con HBO Max y por su lado Reeves es el encargado de llevar a las salas de cine la nueva aventura del detective con "The Batman", en donde el actor principal es Robert Pattinson, quien estará acompañado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrel, entre otros.

Batman, personaje clave de DC

Ya contando con los planes que hay en el séptimo arte de regresar a Batman a las salas, luego de la exitosa trilogía de Christopher Nolan y de que Zack Snyder también propusiera su versión, uno más veterano, en "Batman vs Superman" y "La Liga de la Justica" con Ben Affleck usando el manto, en el terreno animado, la más reciente cinta es "Batman: The Long Halloween" la cual se dividió en dos partes.

Esas cintas, las cuales ya estrenaron tráiler, forman parte del universo de DC Comics ha creado en versión animada y que se desprenden del reboot de "Superman: Man of to Morrow", sin embargo, con la serie que están preparando los dos directores, se podría decir que es la primera en muchos años, ya que la última fue "The Batman" (2004).

Esta última contó con la colaboración del guitarrista de U2, The Edge, quien realizó el intro y en donde se ve a un Batman muy similar al que en esta ocasión se presenta, sólo que con algunos ajustes.

"Batman: The Animated Series" se convirtió en el clásico referente del Hombre Murciélago tras ser transmitido entre 1992 y 1995 y fue el actor Kevin Conroy, la voz del protagonista.

Dicha serie es de las más queridas porque la forma de las imágenes, las cuales son un referente ya en la cultura pop y por ello es que el regreso de Timm al nuevo proyecto es una buena señal de la calidad que habrá.

"Batman: Caped Crusader" todavía no tiene fecha de estreno, pero podría ser que para el 2022 ya esté en la programación de HBO Max. Mientras tanto "Batman: The Long Halloween" llegará este verano y será en marzo del año que viene que se estrenará la cinta "The Batman".