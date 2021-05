Las Primeras serán jueces en ‘Guerra de Bandas’

Las Primeras de Guadalajara, banda femenina con un talento excepcional, comparten como ha sido su camino en la música y como han logrado el éxito en un género musical donde predominan los hombres.

Con tan solo dos años de haber formado la agrupación, Azucena Plazola, vocalista de Banda Las Primeras, dice estar sorprendida al ver la buena aceptación que ha tenido cada uno de sus temas, incluso sus mismos compañeros del medio, quienes las llenan de comentarios positivos.

Serán jueces en la ‘1er Guerra de Bandas

Las Primeras de Guadalajara, junto con Las lluvias, Aguirridas NB y la original Tropicana de Benetia, serán las encargadas de elegir a los finalistas de la ‘1er Guerra Grupera’. “Nos sentimos muy honradas de participar con artistas de esa talla y más por que son mujeres como nosotras, abriéndose paso en música regional mexicana. Estamos muy contentas y agradecidas con los organizadores de este concurso por tomarnos en cuenta junto con ellas, les mandamos un saludo un abrazo y bendiciones, las admiramos muchísimo y agradecemos mucho darnos la oportunidad de ser parte de este concurso”, comentó Azucena Plazola.

Lamentablemente, se sabe que iniciar en el mundo de la música es muy complicado y más cuando se trata de un proyecto totalmente nuevo. Sumando que en 2020 con la pandemia por Covid-19, donde autoridades federales cancelaron cualquier tipo de evento masivo o privado, las presentaciones que tenían programadas se vinieron abajo. Pero no fue impedimento para ellas, ya que con mucho trabajo y esfuerzo, por medio de redes sociales grababan videos en vivo, para que sus fans pudieran seguir deleitándose con sus música.

Fue así, que en medio de la pandemia, decidieron lanzar su primer sencillo a nivel nacional, decidiendo presentar su video en uno de los programas gruperos mas reconocidos de todo México. “Salud por él”, como se llama, se posicionó rápidamente en el gusto de los televidentes, y radioescucha, abriéndoles las puertas para darse a conocer por todo el país.

Ven mayor apertura a mujeres

Se sienten seguras y a su vez gustosas, que no haya tanto machismo, y que cada cada vez está mas erradicado. Ya se ve a mujeres hacer todo tipo de trabajos, y ellas no son la excepción. Como mujeres tienen otro tipo de obstáculos, como dejar la familia, no poder ver a sus hijos en fechas importantes o no estar en casa. Pero aseguran que nunca han tenido alguna dificultad dentro de la música al ser una banda femenina.

¿Qué significa para ti el tema me amarré el corazón?

“Me amarré el corazón es el segundo sencillo de la banda, tema que interpretaba Alicia Villarreal, a mi me encantaba desde que lo escuché, desde que lo conocí, y les comentaba a las muchachas: yo quiero cantar esa canción, yo quiero que la saquemos. Nos comentaban que las Tapatías ya la habían sacado pero le dimos nuestro estilo. A la gente le ha gustado mucho. y el video ha sido aceptado”.

¿Les hubiera gustado participar en un concurso del tipo de guerra grupera?

Nos hubiera encantado ser parte de un concurso de esta talla, porque lo hemos vivido, como es difícil abrirse paso en la música, es una carrera difícil, una carrera muy cara, sobre todo la producción los videos, la mercadotecnia, la publicidad, la verdad es que hay muchos talentos que no pueden ser conocidos por que los frena todo eso, felicito a los organizadores de este evento y nos hubiera encantado participar en algo así, por que es una gran oportunidad para darse a conocer y emprender un proyecto nuevo.

Una carrera de mucha paciencia

Azucena Plazola, les recomienda a las nuevas generaciones que quieren incursionar en el ambiente de la música, tener mucha paciencia y que nunca dejen de practicar y prepararse, les recuerda que los grandes artistas no se hicieron de la noche a la mañana. Pero que la oportunidad que les está dando la Guerra Grupera, puede ser una catapulta al éxito.

Para mayores informes del concurso Guerra Grupera se pueden comunicar vía whatsapp al 87-13-15-46-96 o por medio de la pagina web: www.feelingmusicmexico.com