En La Laguna hay una clase muy grande de músicos: Los Dos Carnales

Este miércoles desde San Pedro de Las Colonias, nos visitan en exclusiva en el Siglo de Torreón el grupo norteño, Los Dos Carnales para hablar de su trabajo y algunos acontecimientos en su carrera en el medio del espectáculo.

Durante la entrevista encabezada con Aldo Magallanes, los hermanos compartieron el estreno de "Yo Soy Rico", su nuevo sencillo que llega a todas las plataformas digitales este jueves por la madrugada.

"Don Ramón", el nuevo tema en su más reciente álbum, en realidad no habla sobre el personaje de el Chavo del 8, sino que habla sobre la separación sentimental, aclararon.

Hablando de deudas, Los Dos Carnales bromearon en el estudio por las cosas que alguna vez en su vida dejaron de pagar y algunos 'castigos' que famosas tiendas departamentales les hicieron hace algunos años.

Los Dos Carnales internacionales

"Es algo que la verdad nos llena de emoción y nos llena de orgullo. Nosotros luchamos por nuestros sueños, gracias a mi padre Dios se logró y ahora saber que nos nominaron en los Billboard", hablaron sobre su nominación.

Sin embargo, por la carga de trabajo que tienen con su nueva gira, los hermanos no podrán asistir a los Billboard Music Awards, pero esperan que sea un mexicano quien se lo lleve.

Además, narraron la experiencia que fue para ellos trabajar con Amazon para una serie en la que acudieron a la Calle 8 para interpretar sus temas a las personas de Miami , Florida.

Aclaran polémica

Tras la situación viral que ocurrió en Guadalajara , donde una fan fue empujada por uno de sus miembros de seguridad, los Dos Carnales revelaron que no se dieron cuenta de lo ocurrido hasta después que lo vieron en redes sociales.

"Se entiende la situación, pero la gente no está enterada en ese momento de que hay mucha presión, sales corriendo al escenario y la gente que te va guiando te dice 'no te pares', yo no escucho a la gente porque tengo aquí la presentación lista", argumentaron.

Los hermanos lamentaron lo viral que se hizo el video, pues aseguran que a ambos les encanta tomarse fotografías con los fans. Agregaron que después de sus conciertos se esperan dos horas más para poder tomarse la 'fotografía del recuerdo' con sus fans.

"Estamos bien con Dios, no vimos a la persona, sino nos hubiéramos parado con todo gusto, pero si nos parábamos no les hubiera gustado tampoco", expresaron.

Poncho Quezada relacionó el incómodo momento que vivieron con Selena Quintanilla, mencionando el episodio de la serie donde se muestra a la intérprete del 'Tex-mex' rodeada de fans y en un momento de desesperación estira el brazo y golpea accidentalmente a una joven.

Qué le vaya bien a La Laguna

Con orgullo, los Dos Carnales se expresaron de Coahuila y de la Comarca Lagunera, siendo oriundos de San Pedro de Las Colonias, Imanol y Poncho contaron que aún residen en el 'barrido' donde se criaron.

"Nuestros trajes, todo es Coahuila y La Laguna", comentaron.

Recalcaron durante la entrevista lo humildes que continúan siendo desde que comenzaron.