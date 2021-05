Sami Khedira anuncia su retiro de las canchas

“Es un paso muy difícil, pero es el correcto. Quince años de fútbol profesional dejan secuelas", dijo Khedira en una teleconferencia de su club Hertha Berlín el miércoles. “Ya no estoy en condiciones de poder jugar al nivel que yo espero de mí”.

Khedira, de 34 años, llegó al Hertha procedente de la Juventus en el cierre del mercado de pases de enero. Pero apenas pudo disputar ocho partidos de 14 posibles con un club inmerso en la pugna por la permanencia en la Bundesliga. En ninguno pudo completar los 90 minutos.

“Es un proceso gradual", explicó Khedira sobre su decisión. “Tengo una responsabilidad con mi cuerpo".

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. pic.twitter.com/tCkwb38PgE