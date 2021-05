¿Quién es Malcolm McRae, el presunto nuevo romance de Anya Taylor-Joy?

Y es que las redes sociales inmediatamente reaccionaron a unas recientes imágenes de la actriz que podrían indicar que Anya está estrenando romance.

O al menos eso hace pensar a miles de internautas tras circular en redes sociales las fotografías que la muestran besando al actor Malcolm McRae en calles de Nueva York.

La joven británica de ascendencia argentina se ha caracterizado por mantener su vida personal reservada, aunque en esta ocasión parece que no le importó presumir el afecto que siente por McRae en público.

anya taylor-joy spotted today in new york city with actor malcolm mcrae pic.twitter.com/xdeHYOULHY