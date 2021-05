Estrenará Azteca Deportes documental sobre Luis García

La carrera de Luis García Postigo es la nueva presentación en esta ola de documentales sobre futbolistas que marcaron una pauta en el balompié nacional e internacional.

Los éxitos del ahora conocido como el "Doctor" serán mostradas en "Mis Tres Vidas", en el cual se dividirá en las etapas de la vida del exjugador de la Selección Mexicana, Pumas, Atlético de Madrid y otros, como futbolista, comentarista y hombre de familia.

Personajes desde Jorge Campos, Luis Roberto Alves "Zague", José Ramón Fernández, Hugo Sánchez, David Faitelson, Rafael Puente y Ricardo Ferretti son algunos de los que aparecerán en este proyecto presentado por Azteca Deportes.

No es la primera vez que la televisora del Ajusco presenta un documental sobre uno de sus talentos. Alrededor de hace un año, también mostró la vida de Jorge Campos, en un trabajo titulado “El Inmortal”, en el cual mostró los orígenes de este acapulqueño que alcanzó la fama internacional gracias a su talento nato, sus grandes atajadas, su ímpetu de jugar también como delantero y, por supuesto, sus llamativos uniformes.

Unos meses después, Azteca estrenó "The Last Flight" –en referencia a "The Last Dance", documental sobre Michael Jordan y los Bulls de Chicago–, que narró la trayectoria de "Zaguinho", máximo romperredes del América y también mundialista con el Tricolor.

Alves jugó en dos etapas con las Águilas (de 1986 a 1996 y de 1996 a 1997), en las cuales conquistó dos ligas, un par de Campeón de Campeones, tres Ligas de Campeones de Concacaf y una Copa Interamericana. Es recordado como uno de los mejores atacantes en la historia del club azulcrema y forma parte del 11 histórico de los emplumados.

Ahora, con "Tres Vidas", por estrenarse el 26 de mayo, la empresa ha cerrado la trilogía de documentales sobre sus talentos, quienes formaron parte de la Selección Mexicana y alcanzaron grandes logros en sus carreras como futbolistas y, ahora, como comentaristas.