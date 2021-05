Foo Fighters y Miley Cyrus encabezan cartel de Lollapalooza 2021

Entre las presentaciones principales se encuentran: Foo Fighters, Post Malone, Tyler, The Creator, Miley Cyrus, Dadaby, Marshmello, Illenium, Jorney, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, Limp Bizkit, Modest Mouse, Steve Aoki, entre otros.

Los boletos saldrán a la venta este miércoles a las 12 p.m. a través de www.lollapalooza.com

Cabe mencionar que de acuerdo a las pautas de salud pública, se requerirá que los asistentes estén completamente vacunados contra el COVID-19.

Personas que no estén inmunizadas, deberán enseñar un resultado negativo de la prueba de coronavirus dentro de las últimas 24 horas, durante los 4 días del festival.

Entre tanto, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, agradeció a los organizadores por trabajar con la ciudad para poder realizar el evento masivo de una forma segura.

"Aquí en Chicago, la palabra 'Lollapalooza' siempre ha sido sinónimo de verano, buena música y cuatro días de diversión inolvidable, lo que hizo que la decisión del año pasado de posponerlo fuera aún más difícil", dijo la alcaldesa en un comunicado.

It’s happening. @Lollapalooza returns.

In alignment with our public health guidance, the world class festival returns to the city later this summer. However, full COVID-19 vaccination or a negative test will be required to enjoy the festivities.

Get vaxxed. #OpenChicago pic.twitter.com/yQCSyYJQiz