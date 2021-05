Kevin Pillar sufrió varias fracturas tras pelotazo en el rostro

Los Mets informaron ayer que Pillar será examinado por un especialista facial en Atlanta para determinar los siguientes pasos.

En una escalofriante escena que estremeció a ambos equipos, Pillar recibió un pelotazo en la nariz al lanzamiento de 95 millas por hora del relevista de los Bravos Jacob Webb con las bases llenas en el séptimo inning la noche del lunes.

Pillar se desplomó y la sangre brotó de la nariz cuando levantó su cabeza.

Después del juego, el mánager de los Mets Luis Rojas dijo que el veterano jardinero fue trasladado a un hospital para realizarle una tomografía.

Poco después, Pillar ofreció un alentador reporte en su cuenta de Twitter.

"¡Gracias a todos por todos los mensaje! ¡Un susto, pero estoy bien!", escribió.

Thanks to everyone that has reached out! Scary moment but I’m doing fine! #RBI #gamewinner