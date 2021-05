Francia convoca a Karim Benzema

67

PUNTOS suma Chelsea en el tercer puesto, mientras que Leicester se quedó con 66 en cuarto.

- Karim Benzema volverá a vestir la camiseta de Francia.

El técnico nacional Didier Deschamps convocó ayer al delantero del Real Madrid para disputar la próxima Eurocopa, después de casi seis años alejado por su presunto papel en el escándalo de chantaje a un compañero con un video sexual.

Benzema, de 33 años, disputó el último de sus 81 partidos con Les Bleus en octubre de 2015. Firmó un doblete ante Armenia para elevar a 27 su cosecha goleadora con la selección.

"¿Por qué en este momento? No tengo la capacidad y nadie la tiene, ni siquiera Karim, de regresar y cambiar el pasado", dijo Deschamps al anunciar a su equipo durante una comparecencia en televisión nacional. "Lo más importante es hoy y el futuro".

Benzema expresó su alivio mediante un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

"Muy orgulloso de regresar al equipo de Francia y la confianza que me han demostrado", escribió. "Gracias a mi familia, mis amigos, mi club, a ustedes (los aficionados)... y a todos los que me han apoyado y me han dado la fortaleza todos los días".

El jugador fue vetado del conjunto nacional debido al escándalo del video, en el que Benzema supuestamente fue partícipe en el chantaje a su compañero de la selección Matthieu Valbuena.

Benzema fue duramente criticado, y el entonces primer ministro Manuel Valls llegó a decir que el delantero no debía seguir siendo parte de la selección.

De ascendencia argelina, Benzema mantenía una muy buena relación con Deschamps. Pero en una entrevista, acusó al seleccionador de claudicar ante los racistas cuando el técnico decidió dejarle fuera del equipo para la Euro 2016.