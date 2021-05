Joss Favela condena violencia contra los músicos

En las últimas semanas el género regional mexicano ha vivido casos de violencia con los asesinatos de intérpretes como Alejandro Quintero, cantante de corridos de 22 años, y el proveniente de Culiacán, Sinaloa, Julio Verdugo, de 23 años.

Si bien explica que no estaba enterado de ambos casos, el músico Joss Favela, quien es un exponente del género, comparte su opinión de la violencia que se vive no sólo en la música a la que pertenece sino en general.

"No estoy enterado, esa es la pura verdad. No estoy enterado porque si te digo que sí sé y platico voy a quedar más mal porque no sé nada", explica.

"Ya en sí de que haya crimen siempre ha existido y no nada más en el género, los raperos lo viven bien seguido, incluso el reggaetón en sus inicios siempre han tenido eso, lo que pasa es que si tienes la capacidad de expresar lo que sientes, de llevar música y letras, y tienes un micrófono, siempre va a haber una responsabilidad detrás entonces lo que hay que cuidar son las palabras y lo que tú quieres proyectar, cuál es tu discurso y hacia quién va dirigido, pero siempre que alguien tenga la oportunidad de tener un micrófono genera una responsabilidad al mismo tiempo".

Joss Favela está en la promoción de su más reciente álbum Llegando al rancho, el tercero en su carrera, y en el que incluye 13 temas dentro de un estilo que, asegura, es su vida.

"La música regional para mí siempre ha sido algo que me acompaña, algo que me gusta, y cuando me preguntan que por qué escogí ser cantante de regional pues es porque es lo que soy, no me veo cantando otra música, haciendo otra cosa", señaló en el marco de la presentación a prensa del nuevo material.

"Mi papá de toda la vida es de botas y sombrero, igual nosotros, igual mi abuelo, vivimos donde mismo, hacemos las mismas cosas, nos dedicamos al ganado igualito, entonces siempre ha sido algo que me atrae mucho esta música".

Además el cantante contó que lo que podrá encontrar su público son canciones de amor pero sobre todo es un regalo para sus padres, el rancho y la gente con la que conviven ahí.

"Es un disco muy personal y yo creo que no lo hubiese podido hacer en otro momento hasta ahora que ya me siento más tranquilo. Vamos a hacerlo porque me nace y si pasan cosas bonitas ya dios dirá si en el 'Serpientes y escaleras' nos regresamos tres casillas o avanzamos diez, pero por lo pronto el disco se disfrutó mucho mientras se hacía".