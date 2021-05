Actor lagunero Carlos Ferro encuentra paz interior

El confinamiento por la pandemia de COVID-19 y los estragos que esta ha causado generaron que muchas personas cayeran en problemas de depresión o ansiedad, algo que el actor lagunero Carlos Ferro evitó gracias a su pasión por el motociclismo.

"Mi motocicleta me salvó, fue mi escape perfecto, me ayudó a estar tranquilo. Justo recién hablaba con unos amigos de nuestro primer viaje en moto en pandemia, salimos con cubrebocas y no nos paramos en lugares concurridos, sino solos.

"Fue fuerte, todos andábamos con miedo, sin embargo, nos funcionó porque el estar encerrados tanto tiempo era y es contraproducente, nos estábamos volviendo locos", comentó en entrevista exclusiva.

En ese sentido, el oriundo de Torreón manifestó que cuando comenzó la crisis sanitaria se alteró emocionalmente, ya que él no puede estarse quieto ni un momento, sin embargo, logró encontrar una paz que le hacía falta.

"Yo soy un adicto al trabajo, al inicio de todo esto me estaba volviendo loco. No sabía ni qué onda, no hallaba qué hacer. Aprendí a estar solo, a crecer y a apapacharme. Valoré la soledad y aprendí a cuidarme a mí mismo", apuntó.

El artista recordó que lo que más extraña de la normalidad es el contacto físico con las personas que lo rodean, desde familiares hasta colegas o amigos.

"Añoro los abrazos, los besos, el tocarnos, el vernos las caras, el estar cerca, el poder salir sin ninguna presión. Extraño el cine y, sin duda, ha sido una de las industrias más golpeadas y he estado viendo que muchas personas ya dejaron de ir al cine".

Ferro charló con El Siglo de Torreón del éxito que ha logrado la telenovela Fuego ardiente, que él protagoniza junto a Mariana Torres y que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas.

"Estoy contento. Ha sido un proyecto muy especial para mí, en el cual he trabajado muy a gusto, muy contento, muy enamorado y muy completo. El productor, Carlos Moreno, es un gran ser humano y un gran profesional.

"Le agradezco que haya pensando en mí para hacer este melodrama y a Televisa por darme la oportunidad, además de que es una bendición tener trabajo en estos momentos tan complicados que estamos viviendo", sostuvo.

Para Ferro, Fuego ardiente es un proyecto muy especial que ha mostrado una evolución dentro de los melodramas de la televisión abierta.

"Es una novela digna de presumir. Es una historia original de la mano de Martha Carrillo. El que no arriesga no gana y así es este negocio de contar historias, hay que jugársela, apretarse el pantalón y decir: 'ahí te va esta historia inédita'.

"Siempre hay un roto para un descosido y eso es lo más bonito de esto. Hay personas a las que les va a gustar la trama y hay a quienes no y se vale, ya que esto es lo bonito del negocio del entretenimiento, ya que hay para todos los gustos".

En Fuego ardiente Carlos es "Gabriel Montemayor", quien conoce a "Alexa" (Mariana Torres) en un elevador mientras un sismo azotaba Ciudad de México. Por azares del destino no se vuelven a ver, pero luego coinciden.

"Es un personaje muy normal, no tiene nada de extravagante. Es un cuate comprometido que defiende sus intereses. Ama y está ahí por su hermano (a quien busca desde hace tiempo) y conoce el amor (a 'Alexa') en plena situación de riesgo como lo fue un temblor".

Según contó Carlos, podría parecer que este tipo de encuentros son difíciles de darse, sin embargo, sí ocurren, y es que "hoy en día la realidad supera la ficción sobre todas las cosas".

"He sabido de anécdotas de personas que se han conocido en terremotos, en choques, en simulacros de oficina. Ahora que estamos viviendo tantos problemas, entre la pandemia o lo que le pasó al metro, créanme que muchas historias van a salir de ahí; por ejemplo, recuerden cuántas historias salieron de lo ocurrido en las Torres Gemelas".

Por último, Carlos Ferro comentó que no ha podido venir a la Comarca Lagunera por trabajo. Su deseo es volver pronto.

"Debido a las grabaciones he estado muy ocupado; en verdad que tengo bastantes ganas de andar por mi tierra. Gracias a mis paisanos por el apoyo, ahí les encargo Fuego ardiente", externó.