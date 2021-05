Muestran su inconformidad

Integrantes de la Comisión Auxiliar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Matamoros, manifestaron que no apoyarán a la candidata a la alcaldía Valeria López Luevanos, aunque si lo harán con la coalición que se hizo con el Partido del Trabajo (PT) para la elección a diputados federales.

Los inconformes que dicen fueron los fundadores de Morena en ese municipio convocaron a rueda de prensa para externar lo anterior, pues afirmaron que la candidata a la alcaldía es una imposición, resultado de un proceso amañado y sin el apego a los estatutos del partido.

Eva Crispín, a quien en participó como candidata a la diputación local y luego buscó la candidatura a la alcaldía, dijo que, sin renunciar al partido a apoyará a la coalición PT-Morena, para la diputación federal, cuya candidata es Lily Piña, hermana del actual presidente municipal Horacio Píña, quien busca la reelección por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la convocatoria que hicieron a los medios de comunicación estuvieron presentes también Cirilo Rojas, Juan Montoya, Elías Ramos Lemus Gladis Hernández, Belén Canela y María Noemi García y Elías Ramos Lemus, este último de acredito como consejero estatal de Morena.

"No respetaron el artículo sexto de los estatutos de Morena donde se habla de combatir privilegios, de la no imposición y no manipulación, lo que no ha sido aplicada en la candidatura de Valeria, ni en algunas entidades de nuestro país. Nos impusieron a los candidatos en especial a Antonio Attolini del quinto Distrito electoral de Coahuila, a Valeria quien trae a más de 30 personas que son del Distrito Federal y que no conocen al municipio de Matamoros, porque se trae el apoyo de su pareja sentimental Gibrán Ramírez, ", dijo Eva Crispín.

Agregó, que al saber, desde el inicio de las campañas, que no era la elegida para la candidatura a alcaldesa de Matamoros, se asesoró con abogados del mismo partido, para impugnar la candidatura de Valeria, pero es fecha que no ha recibido ninguna notificación al respecto.

"A mí me han invitado del PAN, de la UDC para aparecer en la planilla de regidores, pero no he aceptado. También me invitó, pero dentro de su administración, si es que obtiene el triunfo el candidato del PRI, Miguel Ángel Ramírez López y me dijo que su Gobierno y Cabildo será incluyente y acepté su propuesta, pero bajo la condición de que yo continuaré con la ideología, no de Morena, sino del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo cual aceptó el candidato priista", señaló Eva Crispín.