Sufre supuesta parálisis hombre de 65 años tras recibir vacuna CanSino en Oaxaca

El 21 de abril Federico Chávez Rioja, un profesor jubilado de 65 años de edad, recibió la vacuna CanSino contra el COVID-19 en Santo Domingo Tehuantepec y alrededor de una hora después empezó a sentir su cuerpo caliente, como si le hirviera la sangre.

Se lo hizo saber a su esposa Rosa Elva Solórzano García y ambos creyeron que era una reacción normal a la vacuna. Federico Chávez se preparó para ir a trabajar en un taxi, empleo que realiza para completar con los gastos de la casa ante la baja pensión que recibe; salió para llevar a lavar el vehículo y cuando regresó a su hogar, estaba bañado en sudor y con mucha sed.

Aún así, salió a trabajar con la idea de que lo que sentía sólo era temporal; pero en el fraccionamiento Los Tamarindos la boca se le empezó a trabar y tenía dificultades para hablar, como si la quijada se apretara. Su esposa lo acompañaba.

Después, convulsionó y el taxi quedó atravesado a mitad de la calle. Los vecinos salieron a ayudar, algunos trataban de reanimarlo con masajes en el pecho en lo que llegaba la ambulancia de la Cruz Roja, la cual tardó cerca de una hora en aparecer.

Federico Chávez fue llevado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentra en el puerto de Salina Cruz. Ahí, en el área de Urgencias le informaron que probablemente se trataba de una trombosis o de una parálisis cerebral. Le hicieron estudios: dos tomografías y le tomaron placas, pero le dijeron que no encontraron nada.

El profesor jubilado estuvo internado hasta el 26 de abril, luego, el hospital lo dio de alta con un dictamen médico en el cual se establecía únicamente que se trató de una reacción alérgica a la vacuna contra el COVID-19. El profesor jubilado salió del hospital con la mitad del cuerpo paralizado, sin poder hablar y con su salud deteriorándose cada vez más.

A más de quince días de que fue dado de alta, la familia señala que las autoridades y el personal del IMSS en Salina Cruz no se han hecho responsables de garantizar la atención médica de Federico Chávez y para darle seguimiento a su salud le han dado citas médicas que ocurrirán hasta dentro de un mes y cuatro meses.

Con el neurólogo, por ejemplo, la cita es hasta el próximo 1 de agosto de 2021 y para iniciar con rehabilitación hasta el 7 de junio de 2021.

También requiere de una resonancia magnética con la cual determinar la causa por la que se convulsionó y la mitad del cuerpo quedó paralizado; sin poder hablar y con sus capacidades cerebrales empeorando. El hospital; sin embargo, no tiene el equipo para realizar el estudio y debe subrogarlo, pero no lo ha hecho con el argumento de que no tiene dinero.

"Mi molestia es que el servicio médico del Seguro Social también hasta una simple aspirina no tiene dentro de su farmacia. Y las citas que le está dando son para que vea el neurólogo hasta el día 1 de agosto, imagínese. Hasta qué tiempo lo va a ver el neurólogo, hasta el 1 de agosto, y hasta el 7 de junio le toca psiquiatría.

"Entonces están pasando los días, yo quisiera que alguien le de terapia a mi esposo, que el seguro se haga responsable y le acerque un poco más la fecha para que él pueda empezar a recibir terapia y le hagan el estudio de la resonancia magnética que supuestamente en esta semana deberían haberme llamado. Pero dicen que no tienen el equipo y lo tienen que subrogar, pero no me llamaron. Según ellos, porque no hay dinero para esas cosas", narra su esposa.

Hay días en que el profesor de Santo Domingo Tehuantepec logra hablar un poco y otros en los que empeora. Ahora, Rosa Solórzano, advierte que también empieza a presentar daños en su cerebro porque se "porta como un niño".

"Quisiera que se le haga la resonancia y si es otra cosa pues igual, (saber) si lo provocó o no la vacuna. Espero que la resonancia salga algo más ahí. Además, ver quién se hace responsable de todo esto", señala.

En su hogar únicamente viven Federico Chávez, Rosa Elva Solórzona y su hija de 17 años Zaylette; esta última es quien debe hacerse cargo de la atención a Federico Chávez, ya que su mamá debe salir a trabajar como cocinera. Sus condiciones económicas no son buenas y mucho menos para procurar el cuidado médico.

Elva Solórzona, con sus bajos ingresos, debe gastar en un taxi particular que los lleve hasta Salina Cruz y los regrese a su hogar, para que su esposo reciba atención médica; otras vez, debe recurrir a un médico particular cuando se agrava la salud de Federico Chávez.

"Esa es mi molestia, quisiera que el servicio médico del seguro social le dé atención a mi esposo. Esa vacuna, en algunos casos beneficia, que no todos los cuerpos reaccionan igual, y no hay garantías de atención médica.

"Dice el seguro que los estamos haciendo responsable, eso no es cierto, sólo (pedimos) que le acerquen más la fecha (de sus citas), no estoy pidiendo más o que el gobierno haga algo y que mande alguien que le de terapia. Imagínate cuánto de dinero, yo soy una mujer pobre y estoy trabajando en el área de cocina, cuánto puedo ganar", expresa.

Consultados sobre el caso, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron que la reacción que tuvo el profesor Federico Chávez Rioja se considera como presuntamente atribuible a la vacunación y actualmente el caso está en espera de ser evaluado por expertos.

"Sí lo tenemos registrado y en espera de fecha para dictaminación por el comité nacional de expertos", informó la dependencia a través de Yuko Nakamura, jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO.

Mientras que el IMSS informó a este medio que el caso sigue en valoración, pero hasta el momento no ha dado a conocer su postura sobre los señalamientos de la familia.