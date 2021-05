Andrade entre las luchas estelares de Triple A para Triplemanía XXIX

El payaso enmascarado buscará sumar una cabellera más a su récord, el cual incluye las matas de Súper Crazy, X-Fly, Ovett, Texano Jr. y Pagano. Mientras que su rival, presume las greñas de Black Warrior y Brazo de Plata, como sus trofeos más preciados en estas batallas.

En otro combate confirmado, se pondrá en juego el llamado Megacampeonato de la Triple A, en poder del canadiense Kenny Omega, quien los expondrá ante Andrade, el luchador mexicano que hace unas semanas abandonó a la empresa WWE y debutará en este evento con la 'Caravana Estelar'.

Es un hecho! Nos vemos en #TriplemaniaXXIX see you soon!! @luchalibreaaa https://t.co/a6gvQs2tys