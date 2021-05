Kiyan Prince, el futbolista asesinado homenajeado en FIFA 21

Como parte de un homenaje, Prince fue añadido al videojuego FIFA 21, parte de una colaboración de su familia, el Queen Park Rangers junto con EA Sports.

Su número de jugador será el 30, edad que estaría cumpliendo este año de no haber muerto.

A través de un video publicado en las redes del QPR, el padre del futbolista cuenta con imágenes de la infancia de Prince,como fue su corta vida que terminó en la adolescencia. En palabras de su padre esta representación en el videojuego, es sobre: “el hombre que (Prince) estaba destinado a ser” , haciendo que su hijo sea recordado por sus logros y no por la “tragedia”.

“Mi nombre es Kiyan Prince, y yo soy un futbolista profesional, o al menos lo sería si no me hubieran asesinado”, se puede escuchar en el video.

returns to life as the professional footballer he should have been @easportsfifa @thekpf #QPR | #LongLiveThePrince pic.twitter.com/csbZBvhvhQ

On the 1️⃣5️⃣th anniversary of his death.

El estudio encargado de hacer a Kiyan fue Framestore, el mismo que participó en Avengers: Endgame. En conjunto con varios científicos de la Universidad de Bradford, con iA para conseguir un aspecto a como luciria a sus 30 años.

El juego está disponible para PC y será lanzado el 19 de mayo para PS5.PS4.Xbox Series X|S, Xbox One y Switch.

15 years ago today, Kiyan Prince lost his life.

Today, we honour his legacy and the player he was destined to become.

Introducing @QPR's new number 30, available to play in @EASPORTSFIFA #LONGLIVETHEPRINCE pic.twitter.com/qs1HsK6Ta2