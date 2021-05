Hospitalizan al director Rigoberto Castañeda

Rigoberto Castañeda, director de las películas "Kilómetro 31" y "Sin origen", se encuentra desde el fin de semana hospitalizado y ahora solicitando donadores de sangre para su tratamiento.

El realizador presentó sangrado intestinal en días previos, por lo que fue ingresado al lugar donde se le están realizando diversos estudios como colonoscopia y angiotomografía para encontrar el origen del problema.

"Todo viene de una vieja lesión que tuve mientras filmaba 'Zombies vs Narcos' en el desierto (serie por estrenar), me dio una amebiasis intestinal y parece que dejó una lesión que no me ha cerrado del todo", dijo brevemente Castañeda.

Hasta la fecha, indicó, se le han practicado cinco transfusiones sanguíneas para irlo restableciendo.

Castañeda se encuentra internado en el Hospital López Mateos del ISSSTE, al sur de la Ciudad de México.

Entre los requisitos para donar sangre se encuentran ser mayor de 18 años, no haber padecido hepatitis, dengue o cardiopatías, no haber visitado zonas endémicas como Oaxaca y Tabasco, tampoco tener alergias o estar bajo tratamiento médico, no estar embarazada o haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

Desde ayer lunes, diversos cineastas como Isaac Ezbán ("Los parecidos"), Benjamín Williams ("J'okel"), Sebastián del Amo ("Cantinflas"), Jesús Magaña ("El alien y yo"), Alan Coton ("Nesio"), Emilio Portes ("Pastorela"), Alvaro Curiel ("Acorazado") y Leonardo Zimbrón ("Nosotros los nobles"), han circulado en redes sociales la solicitud de donación.

"Hoy vinieron algunos donadores", expresó Castañeda.