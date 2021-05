Termina etapa de lagunera en La Voz Senior

El sueño musical en La Voz Senior, terminó para la lagunera Rosa Velia Aguilar Correa, pero eso no será impedimento para que ella sigua luchando por sus sueños artísticos.

La noche del pasado lunes, Rosa Velia se enfrentó a Rossy Guizar y Francisco Navarro en la etapa de los Knockouts. La torreonense interpretó Tata Dios de Valeriano Trejo.

Aguilar Correa y Navarro quedaron fuera de la competencia luego de que Guizar entonara Te fallé, de Christian Nodal y Ricardo la eligiera por su trabajo.

“No se qué hacer. Cada vez que Rosa abre esa boca a uno se le llena el corazón de ternura, sus falsetes son geniales y tiene unas condiciones vocales extraordinarias a sus 76 años.

“Yo le pido a Dios que me permita seguir cantando bien a esa edad. Tengo claro quien quiero que gane el knockout y quién lo ganó. Les he tomado mucho cariño. Rosa, yo quiero que tú ganes el knockout, pero quien lo ganó ha sido Rosy porque no tuvo ningún error”, con esas palabras la lagunera dio por terminada su actuación, pero no se fue triste ya que haber estado en un escenario como el de La Voz y que su talento haya sido reconocido por todos lados han sido sus grandes premios.