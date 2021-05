Gala Montes hará dueto con Joan Sebastian para revivirlo en la TV

Con la intención de recordarle al público mexicano la música de Joan Seabastian, su hijo José Manuel Figueroa se unió a la actriz y cantante Gala Montes, que actualmente protagoniza la telenovela "Diseñando tu amor" y el productor de este melodrama, Pedro Ortiz de Pinedo para realizar un dueto entre Gala y el fallecido Joan Sebastián.

El sencillo será utilizado como tema de cierre de la telenovela que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas y para acompañarlo realizaron un video musical en el que retomaron las imágenes que el compositor grabó en el mismo rancho de Cuernavaca donde hoy se filma el melodrama.

"Una de las obligaciones que tengo en la vida es no dejar que el público se olvide de la obra de Joan Sebastian y creo que hoy se logra eso con este tema que se le da frescura, se pone de nuevo en el canal principal de México y eso va a impulsar para que la música de mi padre llegue a otros países", apuntó José Manuel Figueroa en conferencia de prensa.

"Diséñame" fue un tema antes grabado por Joan Sebastian en el disco "Un LuJo", que hizo junto a Lucero en el año 2012, ahora, para Gala Montes esta es una oportunidad de traer a los oídos de nuevas generaciones la música tradicional mexicana y afirmó que al igual que su logro como protagonista, este tema también se lo dedica a su mamá.

"Definitivamente este es el género al que me gustaría dedicarme porque es donde me siento cómoda, donde me siento libre y espero que esto me abra muchas más puertas", dijo Montes.