Alejandra Guzmán daría 70% de su herencia a Frida Sofía si retira denuncia

El escándalo que protagoniza la familia Pinal-Guzmán parece estar lejos de terminarse, pues aseguran que Alejandra Guzmán estaría intentando sobornar a su hija Frida Sofía para que retire sus acusaciones de abuso en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

Así lo reveló una presunta persona allegada a la famosa dinastía para la revista TVNotas, a la que aseguró que Alejandra Guzmán supuestamente habría modificado su testamento con el fin de negociar con su primogénita para que se retracte de las acusaciones que realizó en contra de su papá.

Según la fuente, el trato propuesto por la rockera a Frida consistiría en que si llegase a aceptar, le otorgaría una mayor parte de su herencia, que sería el 70 por ciento de esta.

Pero en caso de no acceder, el heredero mayoritario sería Apolo, el hijo menor de su tío Luis Enrique Guzmán, mientras que Sofía se quedaría solo con un 10% de su fortuna.

Sin embargo, recientemente, Frida Sofía dejó claro que no le interesa que su madre le herede o no.

"Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor: fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos, ¿cómo para qué? Dinero viene y va gente, yo no necesito estar de buitre esperando a que se mueran para recibir dinero, ese es otro. Ni siquiera se imaginan lo que es la fama y el dinero, no se confundan", manifestó en sus historias de Instagram.