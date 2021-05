¿Cómo armar una lista de invitados para una boda con poca gente?

Si eres de las afortunadas a las que les propusieron matrimonio y piensas celebrarlo próximamente, uno de los puntos más importantes es la lista de invitados.

Debido a la pandemia por la que estamos atravesando, el aforo para los eventos se redujo y se vuelve cada vez más difícil escoger a las personas que asistirán a tu boda.

Necesitas decidir quién es más o menos importante para agregarlos a tu lista de invitados, esto no quiere decir que no quisieras invitarlos, pero deberán comprender por lo que se está pasando.

Primero que nada deberás separar a los que son parte de la familia de los que no lo son.

Hablaremos primero de los miembros de la familia, una parte un poco difícil de seleccionar, sobre todo si se tienen que descartar personas.

Considera si son cercanos y si hablan con frecuencia, para después ponerte a pensar si te puedes imaginar tu boda sin su presencia, en caso de responderte que no, estarás agregándolo a tu lista, pero si por el contrario tu respuesta es sí, necesitarás pensar con los sentimientos y decidir si su presencia te haría feliz.

Por otra parte, cuando se trata de los amigos necesitarás cuestionarte unas cuantas cosas más para saber elegir perfectamente.

¿Han hablado en los últimos meses? si tu respuesta es no y sientes que no te afectará su ausencia, entonces queda descartado, pero cuando hablan frecuentemente necesitas ponerte a pensar si esa persona organiza su boda y no te invita, ¿te pondría triste? si la respuesta es sí, invítalo solo si eso te hace sentir bien.

Identifica cuales son tus amigos de trabajo, en caso de no ser tu fiel amigo ni tu compañero de trabajo, no es necesario que lo invites, pero por el contrario, recuerda si alguna vez comieron o salieron a platicar sin estar trabajando, si respondes que sí, ¿Qué esperas para invitarlo?

De acuerdo con el sitio web Zankyou, especializado en organización de bodas, todo deberá ser escogido de acuerdo al presupuesto, por lo cual será importante que realices un borrador con las personas que quieres invitar y otra con algunos suplentes para la hora de tener bajas en tus invitados, como el impedimento de que asistan por cuestiones personales.

Y no te olvides de mandar tus invitaciones con el tiempo suficiente para poder realizar otro envío en caso de que no puedan ir a tu boda y tengan la gentileza de anunciarlo.