Marshmello encabeza ceremonia de apertura en final de la Champions League

Así lo informó la UEFA, que explicó que Marshmello "será el cabeza de cartel de la ceremonia de apertura" de la final de la 'Champions' 2021.

El artista/productor, que interpretará sus temas más conocidos, como 'Happier', 'Silence' y 'Friends', "ofrecerá una actuación virtual épica el sábado 29 de mayo", agregó la UEFA.

"Este ha sido realmente un año como ningún otro. Estoy deseando ofrecer a mis fans del deporte, la música y el entretenimiento puro un espectáculo como nunca han visto. Gracias a Pepsi y a la UEFA, eso es exactamente lo que voy a traer al mundo: una actuación que todo el mundo puede disfrutar", señaló Marshmello en una nota de la UEFA.

It's official. @marshmellomusic is headlining a one-of-a-kind #UCLfinal Opening Ceremony show, presented by Pepsi! #ForTheLoveOfIt | #PepsiShow I @PepsiGlobal pic.twitter.com/QHDzRTyzcz