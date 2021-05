Pide Santiago Giménez no pensar en el pasado

Santiago Giménez nació en el 2001, dos años después de aquel "Azulazo", del gol de oro de Alejandro Glaría del Pachuca en la final del Invierno de 1999 contra Cruz Azul, donde dicen comenzó la maldición de los cementeros en eso de perder finales. El delantero, nacido entre las entrañas celestes, reprobó la clase de historia, "no estaba enterado de eso", pero afirma que es momento de dejar los fantasmas de lado y ver hacia adelante, hacia el nuevo reto.

Cementeros y Tuzos se verán las caras en las semifinales, y los recuerdos de la nación azul vuelven a florecer, aunque en el interior del equipo, se hacen fuerte, quieren ignorar lo que sucedió años atrás: "Lo único que podemos hacer es manejarlo, ser fuertes, no pensar en lo que pasó , ni lo que viene de fuera. Este puede ser el torneo indicado, eso es lo importante".

A Pachuca hay que tratarlo con respeto, por ahora: "Pachuca fue de los equipos que mejor cerró el torneo. Tiene un gran plantel, tiene mucha garra, pero no hay que pensar en lo que hagan ellos, sino en lo que hacemos nosotros".

Paulo Pezzolano, técnico del Pachuca, no ha dejado de elogiar al Cruz Azul, desde que supo que les tocaría como rival. "Los técnicos dicen eso por lo que vieron en la fase regular, pero estamos en la liguilla. Ya no pensamos en lo que hicimos, sino en lo que tenemos que hacer. De aquí en adelante, todo es nuevo, todos estamos al parejo, y yo también puedo decir que estamos ante un rival complicado".

Pumas ni siquiera clasificó a las finales. Chivas se quedó en repechaje. América se fue en cuartos. De los equipos populares, solo queda Cruz Azul… "Sí, somos el único grande que seguimos en semis, pero si no conseguimos el objetivo final, de nada vale… No podemos presumir nada hasta que levantemos la Copa. Queremos ir paso a paso. Primero es Pachuca y después la final".

Giménez no tuvo el torneo que hubiera querido. Inició como titular, pero la falta de gol lo relegó a la banca, gol que logró hasta los cuartos de final ante el Toluca: "Fue un gran momento, muy lindo. Los tiempos de Dios son perfectos y sé que me pusieron ahí para disfrutarlo. El anotar te da confianza, pero lo primero es el equipo, pienso en mi equipo que en mi propio bien".

Aunque haya perdido la titularidad, apareció en gran parte de los partidos. "Muchos técnicos no utilizan a todo el plantel, el profe Juan (Reynoso) sí lo hace, y eso te da mucha confianza, por eso los que están en la banca trabajan al 100, y eso genera competencia muy sana. Lo que hizo el profe tiene un gran mérito, por como terminamos el torneo pasado". Santiago Giménez, hijo del "Chaco", confesó que ya habló con su papá sobre esta fase del torneo: "Hablo con mi papá después de cada partido. Bueno, en este torneo no hemos estado cerca, pero si nos echamos una llamada. El consejo que me da es que estos juegos se ganan no por calidad, sino por personalidad".