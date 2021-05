'He-Man' alista su regreso con remake de Netflix

Hace unos días, Netflix dio a conocer las primeras imágenes de la nueva serie animada de "He-man" a través de la revista Entertainment Weekly, evocando la nostalgia de los fanáticos del héroe de Eternia.

A diferencia del remake de "She-ra", hermana del "Príncipe Adam", que consiguió atrapar a las actuales generaciones, de acuerdo con varios sitios especializados la futura caricatura está enfocada en las personas que crecieron con el universo MOTU (Masters of the Universe) y no en los niños o adolescentes de la actualidad.

The Power Returns! Sneak peek of @Mattel Masters of the Universe: Part 1. Premiering July 23 only on @Netflix. pic.twitter.com/oOQZpwwCxI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 13, 2021

Según dio a conocer la plataforma, la primera temporada de la serie se estrenará en dos partes, la primera el 23 de julio; en cuanto a la segunda, no se sabe aún la fecha de arribo. Si funciona, se planearán más entregas.

Las nuevas aventuras del llamado "Hombre más poderoso del universo" las ha dirigido Kevin Smith y el estudio de animación a cargo es Powerhouse, responsable del proyecto de Castlevania, que es original de Netflix.

De acuerdo con las imágenes mostradas por Entertainment Weekly, los personajes como "He-Man", "Teela", "Man-At-Arms", "Orko" se ven renovados, aunque conservan su esencia ochentera, algo que no ocurrió en el remake de "She-ra". En cuanto a las voces en inglés, Netflix no escatimó en gastos ya que contrató a Mark Hamill, Sara Michelle Gellar, Alicia Silverstone, Alan Oppenheimer, Lena Headey y Kevin Conroy para doblar a "Skeletor", "Teela", "Reina Marlena", "Moss Man", "Evil-Lyn" y "Mer-Man", respectivamente.

Fue en 1983 cuando se estrenó en la pantalla chica la serie animada He-Man and the Masters of the Universe. Constó de 130 capítulos a través de dos temporadas, las cuales se vendieron en los últimos años en DVD.

Cabe destacar que en el caso de estos personajes surgieron primero sus figuras de acción y posteriormente llegaron a la televisión. Se lanzaron en 1981, con un tamaño de 13.8 centímetros (5 1/2 pulgadas).

El universo MOTU fue creado a través de pequeñas historietas que acompañaban a los juguetes, los cuales podían conseguirse en los ochenta en tiendas como Soriana y las desaparecidas Gigante y La Japonesa.

En estos primeros cómics se presentan los dos personajes principales "He-Man" y su nemesis "Skeletor". Además de ellos, los demás personajes como "Battle Cat", "Stratos", "Sorceress", "Hombre Bestia" y "Zodac" han acaparado cientos de fans. Todo transcurre en el planeta Eternia en una época que fusiona lo medieval lo medieval con la hechicería y la ciencia ficción.

Con el lanzamiento de la película animada de 1985 He-Man y She-Ra: El secreto de la espada se introduce a la hermana gemela de "Adam", "She-Ra", al villano "Hordak" y el planeta Etheria, en donde radican junto a otros habitantes como "Reina Angela" y "Glimmer".

La presentación de la heroína generó que ella tuviera su propia serie animada estrenada en ese mismo año y permaneció hasta 198 a través de 93 capítulo. De igual manera se vendieron figuras de acción del proyecto llamado She-Ra, La Princesa del Poder.

"He-Man" cuenta con una fuerza sobrehumana proveniente de los poderes mágicos en el Castillo Grayskull. Cada vez que el príncipe "Adam" tiene la Espada del Poder en alto y exclama: "¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder!", se transforma en , "El hombre más poderoso del Universo".

El alcance de su fuerza es desconocido, pero en uno de los capítulos fue capaz de levantar el Castillo Grayskull y lanzarlo a través de una puerta dimensional. Además de su gran fuerza, el personaje es muy inteligente.

Debido al éxito de la serie animada, He-Man y los Amos del Universo se estrenó en 1987 una película "live action" protagonizada por Dolph Lundgren, Frank Langella, Jon Cypher, Chelsea Field, Billy Barty y Courteney Cox. La cinta se volvió un fracaso total.

En 1990 y en 2002, la pantalla chica estrenó otras dos caricaturas del personajes, Las nuevas aventuras de He-Man y He-Man and the Masters of the Universe, respectivamente; aunque no lograron trascender.

Personajes

Lo más importantes de MOTU son:

"He-Man" o "Principe Adam".

"Skeletor"

"Evil-Lyn"

"Stratos"

"Teela"

"Orko"

"Sorceress"

"Hombre Bestia"