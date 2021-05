'Me gustó mucho regresar a la escuela', afirma Joselin

Joselin tenía un año y dos meses sin asistir a su escuela debido a que en Coahuila y en todo el país las autoridades tuvieron que imponer rigurosas medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. El ciclo escolar 2020-2021 lo inició con aprendizaje a distancia, lo que resultó difícil pues había momentos en que sentía estrés y ansiedad.

Ayer, y pese al distanciamiento físico y las restricciones sanitarias, la estudiante de 14 años no pudo contener la emoción por su primer día de clases presenciales. Es alumna de segundo grado de la secundaria general número 11 "Salomón Issa Murra" situada en la colonia Rincón La Merced de Torreón y su jornada escolar arrancó a las 7 de la mañana. Entre risas, dice que se despertó desde las 5 de la mañana pues estaba ansiosa por regresar a la escuela y reencontrarse con algunos de sus amigos y amigas. Desde un día antes, alistó su uniforme, sus zapatos, su moño, su cubrebocas y su mochila. Llegado el día, se vistió y guardó el refrigerio y la botella de agua embotellada que consumiría en el aula. Después se trasladó desde su hogar enclavado en la colonia Zaragoza Sur hasta el plantel donde ya la esperaba el personal docente con un filtro sanitario para la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial.

"Cuando el tutor nos mandó un mensaje de que ya íbamos a volver a clases, me emocioné mucho porque yo pensé que ya nunca íbamos a volver o que íbamos a regresar hasta que pasáramos a tercero. Ahora soy otra Joselin, en un año físicamente he cambiado mucho, creo que crecí más, sí me quedó el uniforme pero la falda si un poco más cortita", relató

Joselin dice que ahora valora más la escuela y ahora en lo que menos piensa es en salir de vacaciones. "Ya estaba bien aburrida en mi casa, ahora no quiero salir de vacaciones porque duramos mucho encerrados. Me gustó mucho regresar a la escuela, no venir en más de un año pues sí se sentía feo. Ver de nuevo a mis profes y a mis amigos frente a frente aunque sea con distancia se siente muy bonito".