Candidatos a alcaldía de Torreón exponen propuestas y responden a lectores

Marcelo Torres Cofiño, del PAN, y Román Alberto Cepeda González, de la coalición PRI-PRD, quienes compiten por la presidencia municipal de Torreón, participaron en el foro de El Siglo, en el que respondieron a las preguntas enviadas por la ciudadanía.

El moderador fue Yohan Uribe Jiménez, subdirector editorial de El Siglo de Torreón, quien explicó que, aunque se invitó también al aspirante de Morena, Luis Fernando Salazar Woolfolk, prefirió no participar, según un escrito que envió como señal de protesta a los "atropellos" de la autoridad electoral.

Se recibieron más de 450 preguntas mediante las diferentes plataformas de este medio y se eligieron las más recurrentes, sobre los temas que más preocupan a los torreonenses.

PRESENTACIÓN

En su presentación, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que es originario de Torreón y dijo que quiere ser alcalde porque conoce su ciudad. Señaló que tomó acción en la política en 2009 decidido a generar un cambio en la forma de política tradicional y anticuada, por lo que se dijo dispuesto a generar un cambio profundo. Aseguró que su proyecto ha sido recogido de la voluntad de los distintos grupos para conformar los seis ejes de su campaña, integrado por las problemáticas y las soluciones en conjunto.

En su mensaje de inicio, Román Alberto Cepeda González, de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), dijo que durante más de 20 años se ha preparado para estar en este punto e indicó que tomó una decisión, que ha sido la más importante de su vida, recordó que ha transitado en distintos cargos en el Gobierno estatal y federal, y se preparó justo para gobernar Torreón, que es el eje central de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, con mucha ejecutividad y un gran compromiso hacia esta tierra. Dijo que su plan tiene cuatro ejes fundamentales: seguridad y orden, bienestar para todos, competitividad y fortalecimiento económico, y un gobierno participativo incluyente.

AGUA

La primera pregunta fue sobre el agua. De los 94 pozos que tiene habilitados el Simas Torreón, solamente son funcionales 86, según el último reporte se pierde el 52 por ciento del volumen en fugas, tomas clandestinas y la falta de medición, ¿cómo reforzarían la operación del Simas para contrarrestar estos escenarios?

Marcelo Torres señaló que el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que fue anunciado por el Gobierno federal para solucionar este tema, aún no ha avanzado, sin embargo, indicó que la problemática no es exclusiva de Torreón y afecta a todos. Dijo que al inicio de esta administración se tenía un 60% de ineficiencia en el manejo, que se ha reducido a 49%, indicó que se han hecho inversiones importantes para comenzar a sustituir la red de distribución. Señaló que hay agua suficiente en las faldas del Cerro de las Noas pero se debe invertir en la restauración de la red porque, por norma mexicana, debiera ser cada 20 años la sustitución y en Torreón hay infraestructura con 60 años, lo que causa fugas y tomas clandestinas, que se traduce en menos agua. Dijo que del 2010 al 2017 se dejó de hacer esta inversión y se ha pagado una factura cara. Apuntó que se necesitan científicos, especialistas, académicos, universidades, organismos empresariales, de la sociedad civil, para hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Acusó al PRI de tener "miedo" de estas obras porque son costosas y no se ven.

Román Cepeda declaró que el problema es generalizado en Torreón, pues no hay una sola colonia o ejido en las más de 400 que existen donde no se les haya dicho esto. Indicó que es importante visualizar el agua que se va a traer para la empresa, pero también garantizar el derecho humano al agua, que no se tiene hoy. Dijo que hay un problema de operación, administración, conducción y extracción. Declaró que en los 86 pozos se vierten 2,500 litros de agua y el primer mes se tendrá un estudio completo de dónde se va a empezar, además de que se buscará el mantenimiento de los pozos y la telemetría, que se ha dejado de hacer. Consideró que no se puede ofrecer un Torreón a México y al mundo si no se tiene agua ni para la ciudadanía ni para las empresas. Señaló que no debe ser una oferta política, sino que es una obligación de la administración. Dijo que, en un segundo plano, se tratará el agua de mediano y largo plazo, con el proyecto federal, que consideró no estará listo para la próxima gestión municipal.

ZONA METROPOLITANA

La segunda pregunta fue sobre el diagnóstico del Implan de que en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) hay problemas de disolución, fragmentación y privatización, ¿cómo planean concretar, entre los gobiernos de los estados y los municipios, acuerdos de homologación de marcos legales que faciliten las normas específicas para programas y proyectos de obras comunes, apoyarían un Implan metropolitano?

Marcelo Torres coincidió con el diagnóstico y señaló que, desde el Congreso del estado, como diputado local, construyeron un acuerdo para establecer las comisiones interestatales entre Coahuila y Durango, consideró importante el trabajo en unión y de la mano, dada la división de la ZML en dos estados, lo que ha dificultado la homologación de reglamentos y estatutos. Se pronunció a favor de la creación de un Implan de La Laguna que sea incluyente y que, entre todos, se vea por la Comarca.

Román Cepeda dijo que se vive en una ZML de poco más de un millón de habitantes, por lo que no se puede dividir, declaró que el Implan se creó en la administración de Miguel Riquelme, consideró necesario conocer los indicadores, pero también saber hacia dónde se va y generar acuerdos en la política con los municipios vecinos. Se pronunció a favor de un Implan regional, pues indicó que solo existe el de Torreón y se requiere transmitirlo a la región. Consideró que a Torreón le obliga dar el primer paso, lograr acuerdos y coordinación.

DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN

La tercera interrogante fue sobre el rezago en drenaje y pavimentación, donde se suelen atender las mismas calles, ¿su plan de gobierno incluye una estrategia para concluir, en tres años, una ciudad con menos baches y mayor cobertura de drenaje?

Marcelo Torres, del PAN, consideró que hablar de términos y plazos sería irresponsable, sin embargo, indicó que se tiene que hacer lo necesario en el tiempo que amerite, señaló que esta demanda es de todos los ciudadanos y reiteró que de 2010 a 2017 se dejó de invertir en estas obras tan indispensables y necesarias para el desarrollo, sobre todo, en un tema de salud, como es el sistema de drenaje sanitario. Dijo que se requiere un acuerdo entre todos para definir las prioridades de lo que necesita Torreón, por lo que hizo el compromiso con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ara definir la infraestructura que se ocupa, atacar lo que más se necesita, aseguró que incluirá a las cámaras empresariales y organismos.

Román Cepeda, de la coalición PRI-PRD, dijo que emprenderá un gran proyecto de cero baches, de forma ordenada y coordinada buscará recarpetear la mayor parte del área afectada. Indicó que en la actualidad se pone pavimento y luego se abre para poner tubería, lo que es un problema de orden. Se comprometió a priorizar los puntos de inundación en la ciudad e invertir en drenaje pluvial. Aseguró que ya se trabaja en los foros temáticos para tener propuestas en cuanto termine la elección.

ENERGÍAS LIMPIAS

La cuarta pregunta fue en relación a la promoción de energías limpias y medio ambiente, sobre la falta de infraestructura municipal con celdas solares, ¿estarían dispuestos a transformar la fuente de energía que se consume y poner el ejemplo en casa?

Marcelo Torres señaló que es un tema obligado para todos, lamentablemente el Gobierno federal decidió echar atrás una reforma energética que traería beneficios para todos los sectores, incluida la administración municipal. Dijo que la actual gestión tuvo la visión de celebrar un convenio a efecto de comprar energía más barata, confió en que esto se pueda ampliar para abordar todos los edificios del Ayuntamiento. Consideró que se tiene que pensar en el medio ambiente, en las energías limpias y en un espacio con independencia verde, con más vegetación, con más limpieza para mitigar la crisis de energía que se vive en Torreón y en todo el país.

Román Cepeda dijo que es lamentable lo que ha pasado con la iniciativa de las energías limpias por parte del Gobierno federal. Se refirió al parque solar cercano e indicó que Coahuila es un estado preparado para producir energías limpias y aún no se ha hecho. Se comprometió a que el Municipio sea sustentable, dijo que no se puede crecer de otra forma, sino que debe ser en seguridad, orden, empleo, sustentabilidad, salud, y tener sustentabilidad es muestra de que se va hacia un Torreón moderno y ordenado. Dijo que los pozos de agua son el mayor costo de energía eléctrica y se buscaría trabajarlos con energías limpias.

NÓMINA MUNICIPAL

El quinto cuestionamiento fue sobre los trabajadores de dependencias municipales con sueldos mayores a 50 mil pesos mensuales que no equivale a la labor que desempeñan, ¿estarían dispuestos a revisar los leoninos contratos de trabajo que tiene el sindicato y terminar con esos privilegios para tener más recursos para Torreón?

Marcelo Torres dijo que definitivamente es necesario revisar cualquier contrato, consideró que el tema es obligado en cualquier administración. Señaló que una de sus propuestas es hacer una depuración de normas y reglamentos en desuso, pero en este tema en particular, dijo que es importante la integración, pues es obligación de cada uno de los empleados municipales brindar un mejor servicio, calidad y atención a los ciudadanos, por lo que, quienes tienen un empleo del Municipio, deben sentirse comprometidos con resolver los problemas, sin horarios, dar el máximo, trabajar en equipo. Dijo que construirá acuerdos para que los sindicalizados y los de confianza asuman su responsabilidad de cara a los ciudadanos.

Román Cepeda apuntó que sería un tema que se revisaría en primer término, pues no se puede tener una administración exitosa con una nómina abultada y con sueldos de esta naturaleza, particularmente que sean ineficientes. Consideró que se debe revisar cada una de las áreas, aseguró que lo hizo como coordinador del Instituto Estatal de Empleo y como secretario de Fomento Agropecuario, como director general de Vivienda y como secretario del Trabajo, por lo que tiene la experiencia para revisar y que la administración sea eficiente, medirla por resultados y coordinar esfuerzos.

COMPROMISOS

La sexta pregunta fue si estarían dispuestos a firmar un compromiso para acabar con el gasto de cada inicio de administración en cuanto a pintar plazas y rotular vehículos con los logos y colores de un partido.

Marcelo Torres, candidato del PAN, dijo que esto representa un gasto excesivo de todas las administraciones y recordó que cuando fue regidor, en 2010-2012, hizo un planteamiento de esta naturaleza, pues hay una renovación de esquemas, colores, emblemas y demás, un costo que pagan los ciudadanos. Propuso invitar a los ciudadanos, colegios, arquitectos, especialistas, para diseñar un modelo que sea universal y permanente, de modo que se ponga un ejemplo nacional.

Román Cepeda, candidato de la coalición PRI-PRD, dijo que pugnará para cambiar los reglamentos o lo que ocupe para crear una imagen institucional de Torreón, donde se reconozca lo que hicieron administraciones anteriores, pero no pintar nuevamente. Señaló que se requiere ir creciendo en madurez y tener una sola imagen administrativa que identifique a la ciudad, construir cada quien lo que les toque hacer.

COORDINACIÓN EN SEGURIDAD

El séptimo cuestionamiento fue sobre la coordinación en seguridad pendiente entre el Centro de Inteligencia Municipal de la Policía con el C4, la sinergia con las cámaras del estado y las de la Iniciativa Privada, ¿se ocuparán de este tema desde el inicio de su administración?

Marcelo Torres dijo que es un tema obligado la coordinación entre las corporaciones, desde lo federal, municipal y estatal, y se debe aprovechar el uso de las nuevas tecnologías. Señaló que se ha hecho una inversión de ambas partes y es importante que exista una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Román Cepeda dijo que actualmente no se trabaja en forma coordinada, pero es importante hacerlo, ya que esto fue lo que trajo la tranquilidad a Torreón, tener una Policía equipada, un Tránsito que respete los derechos humanos, el aumento de la videovigilancia para traer más información, coordinarse con la Iniciativa Privada e intercambiar la información para que no haya más balaceras en la ciudad.

