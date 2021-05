Insta López Obrador a no realizar trampas en campañas políticas

En su visita a Torreón, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quienes protagonizan las campañas políticas en el país a "que no haya trampas". Afirmó que existe libertad de todas las personas que denuncien ante instancias internacionales cualquier inconformidad o reclamo respecto a las campañas o temas de gobierno.

No obstante, fue claro al afirmar que su Gobierno ha trabajado para erradicar diversas prácticas de corrupción respecto al tema electoral, especialmente en la hora de la jornada electoral y para mejorar la credibilidad de todos los procesos.

"Que no se compren los votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados, como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, que las elecciones, repito, sean limpias y libres. Tenemos todos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia, lo demás, somos libres, el Gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos", expuso.

En ese aspecto fue enfático al señalar que en México no se tiene que esconder ninguna situación de irregularidad respecto al proceso. También recordó que actualmente existe una Fiscalía General de la República independiente, lo que ha diferenciado el trabajo que se hacía en la antes Procuraduría y que dependía de las órdenes presidenciales. En ese aspecto apuntó sobre la importancia de contar con un fiscal como Alejandro Gertz, a quien consideró como una persona "recta, íntegra, honesta y que va en este caso a garantizar que se respete lo que está establecido en la constitución y en las leyes".

Además señaló que el objetivo de la presente administración federal para erradicar la corrupción no solamente ocurra al nivel federal, sino en cada una de las entidades y sus respectivos municipios, de forma que no se regrese a los escenarios que se vivían en el pasado.