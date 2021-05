Se dispara a 5.2 % desempleo en Zona Metropolitana de La Laguna

En la Zona Metropolitana de La Laguna, la tasa de desempleo se incrementó a 5.2 por ciento, se trata de 28 mil 300 personas desempleadas, la mayoría de ellas, jóvenes, y muchos de ellos, con estudios técnicos y universitarios.

Luis Medina, coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), explicó que el incremento ha sido de casi mil desempleados en los últimos tres meses en la región, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de desempleo en la región en el trimestre anterior era de cinco por ciento y en el mismo periodo del año pasado era de 4.8 por ciento. Otro aspecto que subió fue el de los trabajadores que ganan al mes entre 1 y 2 salarios mínimos, que alcanzó el 66.1 por ciento, mientras que el trimestre anterior era de 59.8% y en el primer trimestre de 2020 fue de 58.8%. Se trata de la cifra más alta que ha alcanzado la ZML en este tema, 344 mil 101 personas.

Medina indicó que un 19.1% de los laguneros labora en condiciones críticas, en el trimestre anterior era el 16.9% y en el mismo periodo del año pasado era el 15.4%. Son 99 mil 435 personas que tienen largas jornadas a la semana, algunos de lunes a domingo, a cambio de un salario muy bajo. Señaló que este indicador es casi el doble de lo que se tenía en el 2017.

En la subocupación, hay 67 mil 226 laguneros que tienen la necesidad de encontrar un trabajo adicional al que tienen, lo que equivale al 12.9% en el primer trimestre del 2021. En el trimestre anterior era de 15.3% y el año pasado de 8.9%.

Medina refirió que hay 209 mil 282 laguneros que trabajan en la informalidad, que representan el 40.2%, en el trimestre anterior eran 38% y en el mismo periodo del año pasado, 40.2%. El investigador comentó que, al no tener acceso a un trabajo formal, estas personas no cuentan con prestaciones, reparto de utilidades, aguinaldo, etc.

Señaló que en el último trimestre del año es cuando se suele reflejar una mayor actividad económica y se mejoran los indicadores, mientras que en el primer trimestre hay un reajuste anual, además de la "cuesta de enero" y en la región aún se viven los estragos de la crisis derivada por la contingencia sanitaria por COVID-19.

"La recuperación económica no se ha dado al 100 por ciento por la falta de apoyos, entre otros factores", comentó, "la reactivación no ha sido suficiente en términos del empleo y la reapertura de negocios que se ha dado han sido, en su mayoría, de quienes se vieron muy afectados el año pasado, por lo que los trabajadores son quienes más la llevan de perder".

Hay 18 millones subutilizados

El número de trabajadores subutilizados en México ascendió a 18 millones 86 mil personas en el primer trimestre del año, cifra 47.5% superior a los 12 millones 258 mil reportados en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados trimestrales más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este monto, la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo, que representa a los desocupados, subocupados y no económicamente activos disponibles para trabajar como porcentaje de la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no económicamente activa disponible para trabajar), en el primer trimestre de 2021 se ubicó en 28.4%; tasa muy superior al 19.6% registrada un año antes.

Por género, la tasa de subutilización para los hombres fue de 24.8% y para las mujeres de 33.5%. Las ciudades con mayor tasa de subutilización de la fuerza de trabajo en el primer trimestre de 2021 fueron Ciudad del Carmen con 42.6%, Ciudad de México con 42.3% y Coatzacoalcos con 39.1%; por su parte, Saltillo con 13.1%, Aguascalientes con 16.4% y Ciudad Juárez con 17.6%, reportaron las tasas más bajas en el periodo.

La población ocupada informal, que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en el primer trimestre de 2021 fue de 29.2 millones, cifra que representa el 55.1% de la población ocupada del país.