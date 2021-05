Comienza el 'play in' de la NBA con dos juegos

- Los duelos para el nuevo torneo de repesca de la NBA están fijados. Comenzará hoy con la Conferencia Este: Charlotte, en el 10mo puesto de la clasificación, se enfrentará contra Indiana, que es noveno. El octavo, Washington, jugará contra el séptimo, Boston.

Para mañana, Spurs (décimo) visitará a Grizzlies (noveno) y en el choque estelar, los Lakers (séptimos) recibirán a los Warriors (octavos).

FORMATO

Los ganadores del duelo entre séptimo y octavo en cada conferencia accederán a los playoffs como el séptimo preclasificado; el ganador del Oeste enfrentará a Phoenix en la primera ronda y el triunfador del Este se las verá contra Brooklyn. Los perdedores recibirán al ganador del partido entre noveno y décimo de cada conferencia. El que se imponga entrará a los playoffs como octavo clasificado y se enfrentará o bien a Utah - líder de la temporada regular - en el Oeste o a Filadelfia en el Este.

Boston y los Lakers, como los mejor clasificados del llamado "play-in", tendrán dos oportunidades, en caso de necesidad, para ganar en casa y llegar a los playoffs.

Según el viejo formato, los Lakers, Warriors, Celtics y Wizards se habrían clasificado, mientras que Grizzlies, Spurs, Pacers y Hornets estarían eliminados.

PARTIDOS

Después de lidiar con una temporada repleta de lesiones, una deficiente defensa y problemas de comunicación dentro y fuera de la cancha, Bjorkgren y los Pacers intentarán extender su temporada cuando reciban a Charlotte.

Indiana contrató al entrenador Nate Bjorkgren para ayudar a que los Pacers se adentraran profundo en los playoffs. En su lugar, ahora necesitan de dos triunfos tan solo para entrar.

Indiana intenta poner fin a una racha de nueve derrotas en postemporada y no han alcanzado la segunda ronda desde 2014. Para este encuentro no contarán con dos titulares -Myles Turner (pie derecho) y T.J. Warren (pie izquierdo)- y posiblemente el base Malcolm Brogdon, que no ha jugado desde el 29 de abril debido a una lesión en el tendón de la corva.

Charlotte también ha tenido problemas recientemente. Los Hornets perdieron sus últimos cinco encuentros y cayeron del octavo al décimo puesto del Este, obligándolos a ganar fuera de casa en lugar de clasificar con un solo triunfo.

CAMINOS OPUESTOS

El encuentro entre Celtics y Wizards, es un duelo entre equipos que terminaron la temporada regular en dos caminos completamente distintos.

Washington inició la campaña con marca de 3-12 y tuvo que pausar dos semanas en enero debido a los problemas de coronavirus antes de terminar la temporada en una racha de 17-6.

Boston deambuló hacia el final del calendario, perdiendo 10 de sus últimos 15 partidos luego de una racha de seis victorias.

No fue exactamente la conclusión que quería un equipo que disputó las finales de conferencia el año pasado en la burbuja de Florida. El base de los Wizards Russell Westbrook indicó que está viviendo al momento.

"Peleamos con muchas cosas para llegar hasta aquí", dijo Westbrook, quien fue nombrado el Jugador del Mes en la Conferencia Este al promediar 26,3 puntos, 16,1 asistencias y 13,8 rebotes por encuentro. "Nadie creía que estaríamos aquí y de aquí solo vamos hacia arriba".

33 GANADOS y 39 perdidos fue la marca de los Hornets, que de todos modos se metió al "play in".