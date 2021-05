Intentan exponerle problemáticas a AMLO en Torreón

A diferencia de las otras giras de trabajo que ha realizado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Comarca Lagunera, ayer prácticamente no hubo manifestaciones en contra. Fueron pocos los ciudadanos que acudieron al Campo Militar y al Bosque Venustiano Carranza, donde se desarrollaron los eventos programados en Torreón.

Las actividades iniciaron en las instalaciones de la undécima Región Militar, en el ejido La Joya. Desde poco antes de las 6 de la mañana algunas 10 personas se encontraban al exterior, con la intención de que, al término al salir la comitiva, tuvieran la oportunidad de abordar al presidente para entregarle escritos, pidiéndole solución a las diversas problemáticas.

Minutos antes de las 7 de la mañana, los grupos sumaban alrededor de 40 personas, quienes con mantas y cartulinas exponían su situación, al tiempo que daban cuenta a los medios de comunicación.

"Ojalá y que escuche nuestra petición porque si no, no vamos a poder hacer nada. Ojalá y que llegue a oídos de él porque es nuestra única esperanza. No tenemos otra opción más que llegar a él, tengo muchas ganas de llorar porque no podemos pelear contra el Estado y él es único que nos puede ayudar", eran las palabras de Janeth Delgado García, quien no pudo contener el llanto y fundirse en un abrazo con su madre, luego de que logró entregar un sobre a López Obrador, donde le pide que se haga justicia para su padre José Ángel Delgado, quien junto con Sergio Jaramillo y Julio Hernández están detenidos, acusados de robo de ganado (abigeato) y de amenazas, pues se les responsabiliza de accionar un arma de fuego en las instalaciones de un establo en el ejido Gilita de Viesca.

Relataron que luego de permanecer en libertad condicional, el pasado 7 de mayo, el juez les dictó sentencia y permanecen en el Cereso de Torreón, pero pese a que dicen, al abogado defensor aportó pruebas de su inocencia, afirman que el encarcelamiento fue orden del Gobierno del Estado, por lo que dicen está "luchando" con eso y con el dueño del establo que son "gente de mucho dinero".

JUBILADOS DE BANRURAL

También un grupo de jubilados del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) se encontraban en el lugar, quienes dicen que fueron despojados de su fondo de pensiones y reciben un pésimo servicio médico, ahora administrado por Nacional Financiera (Nafin), puesto que fue subrogado. Aseguran que las empresas integradoras, subcontratan a otras para dar la atención, pero algunas ni siquiera cuentan con médicos o farmacia, mientras que hay compañeros que padecen de enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión o cáncer, por lo que reprocharon que ante la falta de una adecuada atención, "se les está dejando morir".

Señalaron que intentaron hablar con López Obrador en la anterior visita que realizó a Torreón pero no les han dado solución. Son aproximadamente 1,200 derechohabientes de la zona regional Centro Norte, conformada por los estados de Coahuila, Zacatecas y Durango.

Las personas indicaron que luego de que se dio la desincorporación de Banrural se suscribió un fideicomiso con Nafin y el fondo que se creó con sus aportaciones y las de la dependencia ascendía a 21 mil millones de pesos, para ejercerse en un lapso de 50 años, pero dicho fondo "desapareció" en 18 años.

SE INCONFORMAN CON AGUA SALUDABLE

Del ejido Santa Clara de Gómez Palacio, Durango, acudieron campesinos para externarle al presidente su inconformidad sobre el Proyecto Agua Saludable para la Laguna, pues dijeron que se les dejaría sin el líquido para la siembra de los cultivos, pues actualmente por la falta de agua solo se les permite regar una hectárea y al potabilizar el agua de la presa no habrá ni una hectárea sembrada.

Manifestaron que otro problema por el que atraviesa el campo lagunero es la falta de apoyos, pues desaparecieron diversos programas para impulsar la productividad, como el Proagro, donde hace años se les entregaban poco más de 2 mil pesos por ciclo agrícola, además de que se les apoyaba con la compra de semillas, fertilizantes, entre otros insumos y "desapareció" también el programa de Sanidad Vegetal, mediante el cual se financiaba el combate a las plagas de los cultivos.

PIDEN LIQUIDACIÓN

Asimismo, extrabajadores de la minera La Valenciana, que funcionaba en Gómez Palacio, dijeron que ya han pasado 12 años desde que el Tribunal Laboral emitió la resolución a favor pero no los han liquidado. Acusan a la Junta de Conciliación y Arbitraje de obstrucción de la justicia, así como a un líder de la CTM.

EXIGE JUSTICIA PARA SU HIJO

De la misma forma, un hombre que iba a acompañado de su hijo buscaba abordar al presidente, ya que otro de sus hijos, de nombre Javier Ceniceros, lleva cuatro años en prisión, acusado primero de posesión de narcóticos y luego de secuestro, delito por el que un juez lo condenó a 50 años. Dijo que pese a que su abogado pudo demostrar que el caso fue "armado" por la Fiscalía del Estado, incluso en una visita que hizo López Obrador, logró exponerle su situación y pese a que la Secretaría de Gobernación lo revisó y también comprobó las inconsistencias pidió su absolución, pero no fue liberado, por lo que busca que se les haga justicia.

BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA

Al exterior del Bosque Venustiano Carranza se apostaron simpatizantes de Morena, quienes reprochaban la candidatura a la alcaldía de Torreón primero de Luis Fernando Salazar Fernández y luego de Luis Fernando Salazar Woolfolk.

En el lugar se colocaron vallas metálicas alrededor y se desplegó un importante número de elementos militares, la mayoría vestidos de civiles. Había también elementos de la Policía Municipal y se observaron algunas unidades de las corporaciones de la Secretaría de la Seguridad del Estado, en tanto que elementos de Tránsito y Vialidad se encargaban de la circulación vehicular.

Se observó también un gran número de Servidores de la Nación, incluso entre ellos estaba la delegada regional de la Secretaria del Bienestar, Cintia Cuevas.

También llegaron personas para tratar al presidente, incluso algunos de eran los que no pudieron hacerlo en el Campo Militar.

Todo transcurría sin incidentes hasta que una espontánea mujer, que se dijo simpatizante del Frente Nacional Anti-Amlo (Frenaaa), se manifestó en contra de la visita del presidente y portaba una cartulina que decía: "La sangre de los chinos fifi de 1911. Grito contra los socialistas mexicanos mexicanos y chinos del 2021. JUSTICIA= NO SOCIALISMO"…(Sic).

La presencia provocó molestia entre los morenistas quienes trataban de bloquearla rodeándola con las lonas que portaban para evitar que los medios de comunicación consignarán su intervención. Incluso algunos acusaron de "vendidos" a los comunicadores y la situación no pasó a mayores.