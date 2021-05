Justifica regidora de Lerdo petición de remoción de trabajadora que denunció acoso

La regidora de Morena y presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Gloria Torres Bautista, aseguró que la petición de remoción de su exasistente, Lorena, de la Sala de Regidores no está relacionada con la denuncia que dicha trabajadora municipal habría interpuesto contra el regidor Héctor por acoso sexual sino con su desempeño laboral.

"Durante mi intervención en Cabildo no dije directamente el nombre de la persona, fue el presidente municipal Homero Martínez Cabrera el que se encargó de ello. La realidad es que ella fue mi asistente pero yo ya no podía sostenerla conmigo porque hizo varias cosas que no estaban dentro de sus funciones", aseguró la regidora.

La regidora Gloría mencionó que la molestia de su exasistente, Lorena, fue que dejó de percibir una cantidad de dinero que recibía cada mes y que provenía directamente del sueldo de la regidora y que era adicional a su sueldo que recibe por parte de la Presidencia Municipal como asistente.

"Yo ya tenía otros compromisos porque uno de mis hijos se quedó sin trabajo por la pandemia y su situación se complicó y le comenté a ella que no iba a poder seguirla apoyando y ahí me di cuenta de su enojo, pero es que además quiero decir que ella faltaba a sus obligaciones sin tener la atención de avisarme. Lo que más me parece delicado es que falsificó mi firma en documentos oficiales que me pidieron en el área de transparencia sobre reuniones celebradas como presidenta de la comisión, para mí eso me resulta muy grave. Por eso yo ya no le tuve confianza", dijo la regidora, quien mostró al menos tres oficios donde se falsificó su firma, mismos que comparó con otro oficio que sí fue firmado de su puño y letra evidenciando las diferencias.

Mencionó que la desconfianza que le generó Lorena no está relacionada con la denuncia que interpuso contra el regidor de Morena, Héctor.

"Yo solamente quiero decirle a todas las mujeres que yo siempre las voy a apoyar. En el caso en particular de esta persona sí tengo que decir que no me parece una persona de fiar ya que no es honesto su proceder", dijo.

Comentó, sin especificar, que algunas personas actúan con dolo porque reciben un pago de equis persona a tal grado de afectar a otras.

"Yo no meto las manos por el profesor Héctor ni tampoco por ella, de ese caso en particular dónde existe una denuncia por acoso se encargarán las autoridades competentes que son las que investigan pero en lo que se refiere a mí y en lo que sí me consta, ella ya me demostró que no es una persona de fiar en su trabajo", aseguró.

Lo anterior porque a decir de la regidora no está capacitada para realizar su función, lo que le valía varias llamadas de atención ante faltas de ortografía y el constante requerimiento de ayuda de otras asistentes para hacer su labor.

"Le preguntaron si sabía hacer todo lo referente a un secretariado y dijo que no sabía. Tampoco se respetó el enroque que le habían propuesto de irse a otra área, que era Desarrollo Social, y retirarse de la Sala de Regidores donde ya no tendría nada que ver con el regidor antes de que fuera removido de su cargo pero no sé hizo al final", acotó la regidora.