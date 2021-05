Este lunes instalarán mesa de diálogo con IMSS pues HG de Gómez Palacio será híbrido: Aispuro

Este lunes a las 8 de la noche se habrá de instalar una mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado de Durango y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la participación del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, el director del IMSS, Zoe Robledo y Juan Ferrer, director del Insabi así como el equipo del gobierno del Estado para analizar una nueva modalidad donde el Seguro Social pudiera tener una mayor participación en la operación del Hospital General de Gómez Palacio en aras de que pueda servir para atender a la población abierta pero también a los derechohabientes del Seguro Social.

El objetivo sería realmente crear un nuevo sistema de salud universal donde la gente pueda acudir a este hospital y sin importar si se es derechohabiente de una institución u otra y que de igual manera se pueda proporcionar el servicio de manera adecuada.

"Justamente hoy vamos a instalar esa mesa. Yo tengo confianza en que este hospital muy pronto podrá estar totalmente equipado pues nos falta el acelerador lineal y lo más importante hoy para que operé este hospital es el personal, nos faltan cerca de 400 personas adicionales", dijo que el gobernador.

Mencionó que a partir del día primero de junio el Ejército Mexicano entregará al Gobierno del Estado el despacho que tienen ellos cómo Hospital COVID en este Hospital General y a partir de ese momento el Gobierno del Estado iniciará la migración del actual hospital Isauro Venzor al nuevo.

"No nos hemos cambiado porque ahí está todavía ahorita el Ejército atendiendo el tema de personas con COVID una vez que se realice esto habrá un área donde estará completamente separada el área Covid y no tendrá relación con la atención del resto de los problemas de salud para garantizar que no exista ningún riesgo de contagio entre quienes pueden estar siendo atendidos por COVID y los que son atendidos por otras causas", manifestó Aispuro.

Mencionó que de los 400 empleados que faltan una parte es de enfermería y otra buena parte de personal médico especializado además de que se requieren más camilleros y personal administrativo puesto que el lugar tiene grandes dimensiones diferentes, a las condiciones en las que se encuentra actualmente el hospital Isauro Venzor.