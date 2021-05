Marcelo Torres Cofiño, del PAN, y Román Cepeda González, de la coalición PRI-PRD, quienes compiten por la presidencia municipal de Torreón, participaron en el foro de El Siglo, en el que respondieron a las preguntas enviadas por la ciudadanía.

El moderador fue Yohan Uribe Jiménez, subdirector editorial de El Siglo de Torreón, quien explicó que, aunque se invitó también al aspirante de Morena, Luis Fernando Salazar Woolfolk, prefirió no participar, según un escrito que envió, como señal de protesta a los “atropellos” de la autoridad electoral.

Se recibieron más de 450 preguntas mediante las diferentes plataformas de este medio y se eligieron las más recurrentes, sobre los temas que más preocupan a los torreonenses.

En su presentación, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que es originario de Torreón y dijo que quiere ser alcalde porque conoce su ciudad. Señaló que tomó acción en la política en 2009 decidido a generar un cambio en la forma de política tradicional y anticuada, por lo que se dijo dispuesto a generar un cambio profundo. Aseguró que su proyecto ha sido recogido de la voluntad de los distintos grupos, para conformar los seis ejes de su campaña, integrado por las problemáticas y las soluciones en conjunto.

En su mensaje de inicio, Román Alberto Cepeda González, de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), dijo que durante más de 20 años se ha preparado para estar en este punto e indicó que tomó una decisión, que ha sido la más importante de su vida, recordó que ha transitado en distintos cargos en el gobierno estatal y federal, y se preparó justo para gobernar Torreón, que es el eje central de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, con mucha ejecutividad y un gran compromiso hacia esta tierra.

Dijo que su plan tiene cuatro ejes fundamentales: seguridad y orden, bienestar para todos, competitividad y fortalecimiento económico, y un gobierno participativo incluyente.

La primera pregunta fue sobre el agua. De los 94 pozos que tiene habilitados el Simas Torreón, solamente son funcionales 86, según el último reporte se pierde el 52 por ciento del volumen en fugas, tomas clandestinas y la falta de medición, ¿cómo reforzarían la operación del Simas para contrarrestar estos escenarios?

Marcelo Torres señaló que el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que fue anunciado por el gobierno federal para solucionar este tema, aún no ha avanzado, sin embargo, indicó que la problemática no es exclusiva de Torreón y afecta a todos. Dijo que al inicio de esta administración se tenía un 60% de ineficiencia en el manejo, que se ha reducido a 49%, indicó que se han hecho inversiones importantes para comenzar a sustituir la red de distribución.

Señaló que hay agua suficiente en las faldas del Cerro de las Noas pero se debe invertirse en la restauración de la red porque, por norma mexicana, debiera ser cada 20 años la sustitución y en Torreón hay infraestructura con 60 años, lo que causa fugas y tomas clandestinas, que se traduce en menos agua.

Dijo que del 2010 al 2017 se dejó de hacer esta inversión y se ha pagado una factura cara. Indicó que se necesitan científicos, especialistas, académicos, universidades, organismos empresariales, de la sociedad civil, para hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Acusó al PRI de tener “miedo” de estas obras porque son costosas y no se ven.

Román Cepeda señaló que el problema es generalizado en Torreón, pues no hay una sola colonia o ejido en las más de 400 que existen donde no se les haya dicho esto. Indicó que es importante visualizar el agua que se va a traer para la empresa, pero también garantizar el derecho humano al agua, que no se tiene hoy.

Dijo que hay un problema de operación, administración, conducción y extracción. Indicó que en los 86 pozos se vierten dos mil 500 litros de agua y el primer mes se tendrá un estudio completo de dónde se va a empezar, además de que se buscará el mantenimiento de los pozos y la telemetría, que se ha dejado de hacer.

Consideró que no se puede ofrecer un Torreón a México y al mundo si no se tiene agua ni para la ciudadanía ni para las empresas. Señaló que no debe ser una oferta política, sino que es una obligación de la administración. Dijo que, en un segundo plano, se tratará el agua de mediano y largo plazo, con el proyecto federal, que consideró no estará listo para la próxima gestión municipal.