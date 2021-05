'Durango garantiza condiciones de seguridad en proceso electoral'

Ante los asesinatos de aspirantes y candidatos que ha habido en el país en el actual proceso electoral, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que en Durango hay condiciones para que se realicen en paz tanto las campañas como la jornada electoral.

"Nosotros consideramos que en Durango hay condiciones para que los candidatos hagan sus campañas y que la gente salga a votar el día 6 de junio y lo que les hemos dicho es que si algún candidato a diputado local tiene o ve hay algún riesgo que acuda ante la instancia estatal para que le brindemos la protección y si algún candidato a diputado federal siente también ese riesgo la solicitud la tiene que hacer ante la instancia Federal", dijo el gobernador.

Recientemente la consultora Etellekt en su Cuarto Informe de Violencia Política en México arrojó que desde el inicio del proceso electoral han perdido la vida en atentados 31 aspirantes y candidatos a puestos de elección, y sólo en tres de estos homicidios dolosos (los asesinatos de los aspirantes a presidencias municipales en los municipios de Juventino Rosas, Guanajuato; Ocotlán de Morelos, Oaxaca; y Chilón, Chiapas) las autoridades han realizado detenciones de los presuntos autores materiales.

El gobernador señaló que en el caso de Durango hay condiciones para que se lleva a cabo el proceso electoral en armonía.

Enfatizó que los candidatos a diputados federales son responsabilidad de la federación y en el caso de los candidatos a diputados locales la responsabilidad recae en el gobierno del estado de Durango.

"Desde luego que nosotros estaremos muy atentos para que se brinde vigilancia a nuestros candidatos a diputados locales y también a todas las candidatas y candidatos a diputados federales", aseguró.

En cuanto a las agresiones que hubo recientemente al DIF de Durango el gobernador Aispuro mencionó que son casos aislados y que les preocupa que a través de la violencia se busquen resolver las cosas.

"El gobierno siempre está abierto para dialogar. Cuando hay alguna inquietud se debe de canalizar por la vía institucional pues eso es lo que nos conviene a todos. Hice un llamado a que no caigamos en la violencia no sólo verbal sino en la violencia física que eso en nada ayuda pues necesitamos que la sociedad tenga la confianza para salir a votar y quienes promueven la violencia lo que están haciendo es ahuyentar a la gente para que vaya a votar pues están promoviendo el abstencionismo y por el contrario lo que necesitamos es que la gente salga a votar libremente. Los gobiernos no debemos de meter las manos en el proceso y en Durango lo estamos cumpliendo", acotó el gobernador quien también hizo un llamado a que todos los partidos políticos se conduzcan con respeto.