Nick Jonas habría sido hospitalizado de emergencia

El actual juez de La Voz en Estados Unidos, quien padece diabetes tipo 1, durmió en el nosocomio tras ser atendido por una presunta grave lesión, según el medio.

Aunque se desconoce el proyecto en el que Jonas de 28 años de edad se encontraba trabajando, en redes algunas fans han enviado sus mejores deseos para su recuperación.

Ni el actor, ni su equipo se han pronunciado al respecto en las distintas plataformas en las que está activo.

@nickjonas get better soon nick hope you are all right