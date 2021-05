Así se vivieron los MTV Movie Awards 2021

Muy al estilo "WandaVision", los MTV Movie & TV Awards 2021 dieron inicio desde el Palladium en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y Leslie Jones, la anfitriona del evento, mostró sus dotes de comedia para arrancar una que otra risa a los presentes a dicha gala que empezó premiando a los nominados en las categorías de series de TV con guión y cine.

Pero es no es nada ya que dicha premiación se transforman y por primera vez en su historia ya que se llevarán a cabo en dos noches, además que ahora se premiarán lo mejor de la Televisión no guionada y los reality shows.

Anthony Mackie en la alfombra roja de los MTV Movie Awards, donde esta nominado en la categoría de "Mejor Héroe" pic.twitter.com/d9669On4A6 — La Capital Geek #RestoretheSnyderverse (@lacapitalgeek) May 17, 2021

Jones vestida de negro no pudo dejar a un lado el tema de la pandemia y con "ya estamos afuera", refiriéndose de que ya se están retomando las actividades en el mundo, preguntó si la gente ya había visto los filmes, series que hay actualmente.

Snoop Dogg en su faceta como DJ, mejor conocido como Snoop Padelic, fue el encargado de la música, antes de que nombraran al Mejor Héroe quien fue Anthony Mackie por la serie "The Falcon and the Winter Soldier", quien compitió con actores y actrices como Gal Gadot ("Wonder Woman 1984"), Jack Quaid ("The Boys"), Pedro Pascal ("The Mandalorian") y Teyonah Parris ("WandaVision").

Kathryn Hanh en la alfombra roja de los MTV Movie Awards 2021. La actriz está nominada a "Mejor Villano" "Mejor Pelea" (Junto a Elizabeth Olsen) y "Mejor Momento Musical" pic.twitter.com/We0zvYX3Ht — La Capital Geek #RestoretheSnyderverse (@lacapitalgeek) May 17, 2021

El segundo premio de la noche fue para la Mejor actuación en una serie en donde Anya Taylor-Joy, Elizabeth Olsen, Elliot Page, Emma Corrin y Michaela Coel se disputaron la presea, pero fue la actriz que encarnó a la Bruja Escarla en "WandaVision".

"Qué locura, fans de Marvel son los más maravillosos. Me ha fascinado interpretar este papel por siete años y nada había sido mejor que hacer 'WandaVision", esto es increíble", aseguró Olsen.

imagine saying wandavision was bad only to find out they won almost every award tonight.... must be embarrassing pic.twitter.com/PX2L2xYOqZ — e | lizzie w bangs era ミ☆ (@wonderbeveridge) May 17, 2021

Dentro de la categoría de Actuación Revelación fue Regé-Jean Page por "Bridgerton" quien se llevó las palomitas doradas.

Recreando series y películas como "Godzilla vs. Kong", donde ella era el rey de los simios, Leslie Jones, le puso la sal y la pimienta a los premios, en donde nadie de los presentes utilizaron cubrebocas, ya que según la presentadora, a todos se les hizo un fuerte examen contra el coronavirus antes de entrar.

La considerada la mujer más bella del mundo fue homenajeada con el premio Generación MTV, nos referimos a Scarlett Johansson, quien con un video en donde se vió en sus diferentes facetas dentro del cine mundial.

Addison Rae usó un sostén como camisa en los MTV Movie Awards y mi mandíbula está en el pisohttps://t.co/iUBMw5NGTw pic.twitter.com/Hz6EuN24ZQ — VisionRDN (@VisionRDN) May 17, 2021

"Muchas gracias por este honor, ese clip me recordó a todos los colaboradores con los que he podido trabajar por más de tres décadas. No hubiera hecho esto sin tantas personas con las que he trabajado. Este premio pertenece a cientos de personas, gracias a mis fans por apoyar mi carrera y para que yo pueda continuar con la fortuna de trabajar con la que es mi pasión y es una bendición...", fue lo que dijo la actriz, vía video, antes de ser cómicamente interrumpida por su pareja, el cómico Colin Jost, quien le lanzó un slime pensando que eran los premios Nickelodeon.

Después de esto la actriz presentó de forma exclusiva un clip de "Black Widow", cinta de Marvel que está por estrenarse y donde ella es la protagonista.

"Por favor disfruten este clip exclusivo de 'Black Widow'", pidió, mientras se limpiaba.